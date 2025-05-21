Καιρός: Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης και ζέστης – Πότε θα κορυφωθεί

Ένα νέο κύμα μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης έχει ξεκινήσει προς την Κεντρική Μεσόγειο και κυρίως την Ιταλία, με τα ανατολικά του άκρα να επηρεάζουν και τη χώρα μας, όπως αναφέρει o κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.
Ειδικότερα για την Τετάρτη 21/5, η σκόνη θα εντοπίζεται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, χωρίς ουσιαστική επίδραση στην ποιότητα του αέρα κοντά στην επιφάνεια.
Στη Βόρεια και Βορειοανατολική Ελλάδα, ο συνδυασμός βροχής και σκόνης θα οδηγήσει σε εναπόθεση στο έδαφος μέσω λασποβροχών κυρίως στις 21/5.
Από την Πέμπτη 22/5, αναμένεται σταδιακή αύξηση των συγκεντρώσεων και στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, με επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα.
Περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο:
• Νησιά Ιονίου
• Πελοπόννησος
• Στερεά Ελλάδα
• Θεσσαλία
• Ήπειρος
• Κρήτη
Τέλος, όπως τονίζει το AtmoHub, συνιστάται προσοχή σε ευπαθείς ομάδες, όπως τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και οι ηλικιωμένοι: περιορίστε την έκθεση σε εξωτερικούς χώρους.
