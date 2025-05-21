ΔΕΥ.01 Ιου 2026 11:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης και ζέστης – Πότε θα κορυφωθεί
αφρικανικη σκονη
clock 09:11 | 21/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα νέο κύμα μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης έχει ξεκινήσει προς την Κεντρική Μεσόγειο και κυρίως την Ιταλία, με τα ανατολικά του άκρα να επηρεάζουν και τη χώρα μας, όπως αναφέρει o κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Ειδικότερα για την Τετάρτη 21/5, η σκόνη θα εντοπίζεται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, χωρίς ουσιαστική επίδραση στην ποιότητα του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Στη Βόρεια και Βορειοανατολική Ελλάδα, ο συνδυασμός βροχής και σκόνης θα οδηγήσει σε εναπόθεση στο έδαφος μέσω λασποβροχών κυρίως  στις 21/5.

Από την Πέμπτη 22/5, αναμένεται σταδιακή αύξηση των συγκεντρώσεων και στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, με επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα.

Περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο:

• Νησιά Ιονίου

• Πελοπόννησος

• Στερεά Ελλάδα

• Θεσσαλία

• Ήπειρος

Κρήτη

Τέλος, όπως τονίζει το AtmoHub, συνιστάται προσοχή σε ευπαθείς ομάδες, όπως τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και οι ηλικιωμένοι: περιορίστε την έκθεση σε εξωτερικούς χώρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Σοκ - Γέννησε και πέταξε το μωρό της στα σκουπίδια

Βιάννος: Σε κακή κατάσταση ο δρόμος της παράκαμψης - Κίνδυνοι για τους οδηγούς

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αφρικανική Σκόνη Κρητη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis