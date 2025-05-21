Ηράκλειο: Σοκ - Γέννησε και πέταξε το μωρό της στα σκουπίδια

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Ηρακλείου από την αποτρόπαια πράξη νεαρής γυνάικας που πέταξε το νεογέννητο βρέφος της στα σκουπίδια.

Πρόκειται για μια 35χρονη στην περιοχή της Άνω Αλικαρνασσού που γέννησε προφανώς στο σπίτι όπου διέμενε και αμέσως μετά τύλιξε το μωρό σε σακκούλες σκουπιδιών και το πέταξε σε κάδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την γυναίκα βρήκε αιμόφυρτη, ο σύντροφός της που ειδοποίησε την αστυνομία.

Αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, έψαξαν γύρω από το σπίτι και βρήκαν το βρέφος στα σκουπίδια.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε ζωντανό στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο διεκομίσθη και η μητέρα για να λάβει την σωστή ιατρική φροντίδα, μετά τον τοκετό.

Η αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν την μητέρα σ' αυτήν την πράξη.

