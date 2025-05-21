Χρέη σε Εφορία – ΕΦΚΑ: Έρχονται «ραβασάκια» και «μαύρες λίστες» για χιλιάδες οφειλέτες

«Ραβασάκι» από την ΑΑΔΕ θα λάβουν στις 5 Ιουνίου 2025 χιλιάδες οφειλέτες με χρέη πάνω από 150.000 ευρώ ο καθένας, με το οποίο θα καλούνται εντός 15 ημερών, να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Όσοι αδιαφορήσουν θα δουν το όνομά τους να φιγουράρει στις «μαύρες» λίστες που ετοιμάζουν ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ οι οποίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στις 30 Ιουνίου 2025.

Οι εισπρακτικοί μηχανισμοί - σύμφωνα με το newsbeast.gr - πριν «βγάλουν στη σέντρα» τους μεγαλοοφειλέτες θα τους δώσουν μια τελευταία ευκαιρία να τακτοποιήσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους. Συγκεκριμένα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια για τη δημοσιοποίηση θα λάβουν από την ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα καλούνται μέχρι τις 20 Ιουνίου 2025, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις προς δημοσιοποίηση οφειλές τους.

Για τους περισσότερους μεγαλοοφειλέτες τα χρέη πάνε πολλές δεκαετίες πίσω ενώ στις καταστάσεις βρίσκονται πτωχευμένες επιχειρήσεις που έχουν αφήσει «φέσια» εκατομμυρίων ευρώ σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία ουσιαστικά έχει «διαγράψει» ο εισπρακτικός μηχανισμός.

Το 2024 στη μαύρη λίστα της ΑΑΔΕ είχαν βρεθεί 29.195 φυσικά και νομικά πρόσωπα, με τις συνολικές οφειλές να ξεπερνούν τα 146,1 δισ. ευρώ.

Στη δημοσιότητα θα δοθούν ταυτόχρονα δύο ξεχωριστές λίστες, η μία για ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα τελωνεία και η άλλη προς τον ΕΦΚΑ με τα στοιχεία φυσικών και νομικών πρόσωπα που έχουν:

1. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2024.

2. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφαλίσεως προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Τα στοιχεία

Οι λίστες θα αναγράφουν για τα φυσικά πρόσωπα:

– τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,

– επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα,

– βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών ή φορέων.

Για τις εταιρείες (νομικά πρόσωπα) θα δημοσιοποιηθούν:

– ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,

– επωνυμία, διεύθυνση έδρας,

– βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α.,

– μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών ή φορέων και ειδικές παρατηρήσεις.

Ποιοι γλιτώνουν

Εξαιρούνται της δημοσιοποίησης οι ακόλουθες περιπτώσεις:

– οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής,

– οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή είσπραξης σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής, δικαστικής απόφασης, πράξης διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου,

– οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης,

– οι οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

– οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Διορθώσεις

Πάντως ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσης του φυσικού ή νομικού προσώπου. Ενδεικτικές περιπτώσεις συνδρομής των προϋποθέσεων περί διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων είναι:

– η υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και η τήρηση των όρων αυτής,

– η καταβολή του απαιτούμενου ποσού για την μείωση της οφειλής από κύρια εισφορά τουλάχιστον στο ύψος των 150.000 ευρώ

– η καταβολή του απαιτούμενου ποσού για την μείωση της καθυστέρησης καταβολής τουλάχιστον στο τρέχον δωδεκάμηνο,

– η διαγραφή της οφειλής από οποιαδήποτε αιτία, κ.α.

