Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 50χρονου - Το θύμα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 50χρονου άνδρα στα Γλυκά Νερά το βράδυ της Δευτέρας, προχώρησαν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση.







Ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση φέρεται να χτυπήθηκε ακόμα και με πατίνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χρειαστεί να εισαχθεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.







Σύμφωνα με πληροφορίες οι γονείς του 17χρονου ισχυρίστηκαν ότι πριν από δύο ημέρες ο 50χρονος είχε απειλήσει με μαχαίρι την αδερφή του ανήλικου και γι' αυτό ενδεχομένως να του επιτέθηκε το βράδυ της Δευτέρας.







Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι ότι κάποια από τα τραύματα του 50χρονου μπορεί να προήλθαν και από την πτώση μετά την άγρια επίθεση του ανήλικου που συνελήφθη και άλλων ατόμων.







Σε βάρος του 17χρονου σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.







Ο ξυλοδαρμός έγινε έξω από δημοτικό σχολείο των Γλυκών Νερών με μαρτυρίες να αναφέρουν πως ο 50χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Κατά πληροφορίες στο παρελθόν έχει εγκλειστεί λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει







Κάτοικοι είπαν στο MEGA πως άκουσαν τους νεαρούς να λένε στον 50χρονο: «μείνε όπως είσαι εκεί, να πεθάνεις».

