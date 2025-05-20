Αναπτυξιακή Κρήτης: Οι εργαζόμενοι στηρίζουν έμπρακτα το φιλανθρωπικό έργο της Διακονίας Αγάπης
clock 18:27 | 20/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο πλαίσιο των οικονομικών και κοινωνικών αντίξοων συνθηκών που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας, οι εργαζόμενοι της Αναπτυξιακής Κρήτης, σε συνεργασία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπούν τα τέσσερα Επιμελητήρια του νησιού, την Παγκρήτια Τράπεζα, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έλαβαν την πρωτοβουλία να στηρίξουν το φιλανθρωπικό έργο της Διακονίας Αγάπης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Συγκεντρώθηκαν είδη πρώτης ανάγκης τα οποία παραδόθηκαν στα γραφεία του φιλανθρωπικού οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης «Διακονία Αγάπης», παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, του Πρωτοσύγκελλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμανδρίτου Πατρός Βαρθολομαίου, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηράκλειου και Α’ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Κρήτης, κ. Καρκανάκη Ευάγγελου, του Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Κρήτης, κ. Φραγκάκη Αριστείδη και εργαζομένων του φορέα.

Τα αγαθά που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Φιλόπτωχου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

