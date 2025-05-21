Ηράκλειο: Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται η 33χρονη που γέννησε και πέταξε σε κάδο το βρέφος

Ψυχιατρικά προβλήματα αναμένεται να επικαλεστεί η γυναίκα που γέννησε και πέταξε στα σκουπίδια το νεογέννητο βρέφος της, στη Νέα Αλικαρνασσό του Δήμου Ηρακλείου. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο φρουρούμενη και σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της απόπειρας παιδοκτονίας κατά τη διάρκεια του τοκετού, σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο δικηγόρος της 33χρονης και του συντρόφου της, Γιώργος Καρούτσος, η γυναίκα αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και θα έπρεπε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

Από την πλευρά του ο σύντροφός της, ο οποίος δε μπορεί να κάνει παιδιά, υποστηρίζει ότι του είχε αποκρύψει την εγκυμοσύνη και πως δεν γνώριζε πως πέταξε το νεογνό στα σκουπίδια. Σύμφωνα με το δικηγόρο του ζευγαριού, ο σύντροφος της 33χρονης λέει ότι μόνο τους τελευταίους δύο μήνες είχε παρατηρήσει ότι ήταν πρησμένη η κοιλιά της, όμως η απάντηση που έπαιρνε από την ίδια ήταν πως αυτό οφειλόταν σε ορμονική διαταραχή σχετική με την έμμηνο ρύση.

Επίσης, υποστηρίζει ότι ανάλογη απάντηση πήρε όταν επέστρεψε στο σπίτι και είδε τη γυναίκα την ώρα που πήγαινε να πετάξει τη σακούλα με το νεογνό στα σκουπίδια – χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει το περιεχόμενό της – και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι υπήρχαν αίματα στο μπάνιο και στο καθιστικό. Σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος ισχυρίζεται, η γυναίκα απέδωσε την αιμορραγία στην έμμηνο ρύση.

Παρόλα αυτά ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου βρέθηκε μπροστά σε μια γυναίκα με αιμορραγία που παρέπεμπε σε περίπτωση γέννας. Όμως, η 33χρονη επέμενε ότι οφειλόταν στην έμμηνο ρύση και δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες και του συντρόφου της.

Η περίεργη συμπεριφορά της γυναίκας, προβλημάτισε τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο επικεφαλής του πληρώματος ρώτησε πού έχει κοντά κάδο απορριμμάτων, ο σύντροφος υπέδειξε το σημείο και εκεί εντοπίστηκε το βρέφος ζωντανό, χωρίς να κλαίει, μέσα σε μία μπλε ναύλον σακούλα.

Το βρέφος, μαζί με τη λεχώνα, μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ. Το νεογέννητο, που όταν βρέθηκε είχε συμπτώματα υποθερμίας, είναι καλά στην υγεία του και νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Πηγή: ΕΡΤ

