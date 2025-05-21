Ανδρουλάκης: Προσβάλλει η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων

Τα δραματικά γεγονότα στη Γάζα, τις ευθύνες της διεθνούς κοινότητας αλλά και τη στάση της κυβέρνησης, την οποία κατηγόρησε πως δεν παίρνει θέση, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Πού είναι η διεθνής κοινότητα και οι μεγάλες δυνάμεις να πάρουν πρωτοβουλίες, ώστε να σταματήσει αυτή η εθνοκάθαρση, γιατί πρόκειται περί εθνοκάθαρσης; Γίνεται μια προσπάθεια να εκτοπιστούν από τη Γάζα εκατομμύρια Παλαιστίνιοι. Μιλάμε για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου πρέπει να οδηγηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. «Είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όλοι καταδικάσαμε το τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ. Ένα αδιανόητο χτύπημα. Όλοι θέλουμε πραγματικά να τελειώσει η δράση μιας οργάνωσης, η οποία λειτουργεί με αυτό τον τρόπο -της σκληρής τρομοκρατίας στα τζιχαντιστικά πρότυπα-, αλλά δεν μπορεί να σιωπά η διεθνής κοινότητα» πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε προσβολή για τον ελληνικό λαό τη στάση της κυβέρνησης σημειώνοντας επιπλέον ότι «ο πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει τα τεκταινόμενα στη Γάζα από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». Πρόσθεσε ότι «η Ολλανδία πήρε πρωτοβουλία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ισραήλ, συντάχθηκαν πολλές χώρες με την Ολλανδία για να στείλουν ένα μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει αυτή η εθνοκάθαρση και η ελληνική κυβέρνηση πήγε απέναντι».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε τη θέση του ότι η Τουρκία δεν μπορεί να έχει χώρο και ρόλο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και στα χρηματοδοτικά προγράμματα συμπαραγωγής εξοπλισμών.

Αναφορικά με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για ευθύνες πρώην υπουργών και υφυπουργών στη τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «εμείς δεν εργαλειοποιούμε. Θέλουμε να πέσει φως και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δεν είμαστε δικαστήριο. Εμείς προσπαθούμε να ανοίξουμε τον δρόμο στη δικαιοσύνη και όσοι καλύπτονται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, να μην υπάρχει προστασία από τη Νέα Δημοκρατία».

Σχολίασε σημείο- σημείο τις επικρίσεις εκ μέρους της κυβέρνησης και αντέκρουσε το επιχείρημα ότι δεν στοιχειοθετείται το κακούργημα βάσει του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα: «Πώς λοιπόν με το ίδιο άρθρο ο κ. Μπακαΐμης διώκει τους γενικούς διευθυντές; Είναι το σκεπτικό του κ. Μπακαΐμη. Δηλαδή, τι λένε οι “πρόθυμοι” ποινικολόγοι -αφήνω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν τη δουλειά τους, κακώς την κάνουν βέβαια γιατί υποτιμούν τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού και παίζουν πολιτικά παιχνίδια με μια τραγωδία-; Ότι κακώς το ΠΑΣΟΚ πάει με το άρθρο 291, γιατί αφορά μόνο σε όσους προκαλούν φθορές και έτσι διαταράσσουν την ασφάλεια της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς. Όχι, δεν αφορά μόνο αυτό. Αφορά και άλλες επικίνδυνες ενέργειες, όπως λέει το άρθρο. Και δεν είναι μόνο οι πράξεις, είναι και οι παραλείψεις».

«Είναι έκπληξη για αυτούς η λέξη κακούργημα; Μάλλον, ξεχνούν ότι στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την “717”, που ήρθε στη Βουλή πριν ενάμιση χρόνο, προσδιορίζονται κακουργηματικές ευθύνες του κ. Καραμανλή» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ως προς το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι οι υφιστάμενοι γενικοί διευθυντές, διώκονται γιατί δεν ενημέρωσαν τον υπουργό, αναρωτήθηκε: «Δεν έχουν διαβάσει ακόμα τις απολογίες των εν λόγω διευθυντών, που προσκόμισαν έγγραφα με πρωτόκολλο και ημερομηνίες στον εφέτη ανακριτή της Λάρισας, με τα οποία ενημερώνουν την πολιτική ηγεσία για την επισφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου; Με αυτά τα στοιχεία των γενικών διευθυντών, ο κ. Μπακαΐμης διαβιβάζει τη δικογραφία στη Βουλή. Άρα, άλλο ένα ψέμα. Και το ξαναλέω: Έχει όριο το ψέμα και η προπαγάνδα. Αυτή είναι η ηθική παρακμή του συστήματος εξουσίας και των διαφόρων που κάνουν τα “παπαγαλάκια” και τα αναπαράγουν».

Σχετικά με τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι η ΡΑΣ είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και όχι ο υπουργός, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αποσαφήνισε: «Η ΡΑΣ δεν καλύπτεται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και διώκεται, θα κάνει έλεγχο ο κ. Μπακαΐμης. Εμείς μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα. Αν, όμως, το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι οι ευθύνες είναι της ΡΑΣ και ο υπουργός και οι υφυπουργοί του είναι για να κόβουν κορδέλες και δεν έχουν καμία ευθύνη, γιατί υπάρχουν τα ΦΕΚ; Τα ΦΕΚ έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες με βάση τις οποίες το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτή την πρόταση για την Προανακριτική. Το αντιστρέφω το επιχείρημα: Αν τελικά ο υπουργός δεν έχει ευθύνη αυτού του τύπου, γιατί τότε θέλουν να τον πάνε για το πλημμέλημα της παράβαση καθήκοντος;».

Υποστήριξε ότι γίνεται ένα εσωκομματικό παζάρι μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και όλων των προσώπων που εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία. «Γι’ αυτό εμείς πρέπει να σταθούμε θεσμικά. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι εσωτερικές ισορροπίες της Νέας Δημοκρατίας ούτε τα σωσίβια που ψάχνει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης», συμπλήρωσε κι απάντησε στη κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Οι κατηγορίες είναι οι κατηγορίες που υπάρχουν στη δικογραφία, τίποτα περισσότερο. Και μετά να γίνει κανονική έρευνα από την προανακριτική και η δικαιοσύνη θα καταλήξει. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο. Δηλαδή, εμείς σήμερα δεν δικάζουμε, πρόταση κάνουμε. Αν η δικαιοσύνη αποφανθεί ότι τελικά δεν είναι αυτές οι ευθύνες του υπουργού, την απόφαση θα την πάρει η δικαιοσύνη. Άρα, εμείς δεν θέλουμε να εμποδίσουμε τη δικαιοσύνη» κατέληξε.