ΔΕΥ.01 Ιου 2026 13:47
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Ώρες αγωνίας για 37χρονο μετά από τροχαίο με τη μηχανή του
τροχαιο μηχανη
clock 13:10 | 21/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μάχη για την ζωή του στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου δίνει ένας άνδρας έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με την μηχανή του.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Ρέθυμνο όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες η μηχανή που οδηγούσε ο 37χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Στη συνέχεια η μηχανή εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να ανέβει πάνω σε πεζοδρόμιο και ύστερα να ανατραπεί.

Αυτό είχε ως συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του 37χρονου ο οποίος μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο τραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Εντατική του νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Γέννησε στη μπανιέρα, έβαλε το βρέφος στη σακούλα και το πέταξε στα σκουπίδια

Ηράκλειο: Εξερράγη μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου - Με εγκαύματα ανήλικος

Ένοχος ο 37χρονος Κρητικός για το περιστατικό με την 33χρονη στ' Ανώγεια

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τροχαίο Ατύχημα Νοσοκομείο Ρεθύμνου Εντατική Εκαβ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis