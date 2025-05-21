Κρήτη: Ώρες αγωνίας για 37χρονο μετά από τροχαίο με τη μηχανή του

Μάχη για την ζωή του στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου δίνει ένας άνδρας έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με την μηχανή του.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Ρέθυμνο όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες η μηχανή που οδηγούσε ο 37χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Στη συνέχεια η μηχανή εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να ανέβει πάνω σε πεζοδρόμιο και ύστερα να ανατραπεί.

Αυτό είχε ως συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του 37χρονου ο οποίος μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο τραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Εντατική του νοσοκομείου.

