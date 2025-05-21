ΔΕΥ.01 Ιου 2026 11:39
Ηράκλειο: Εξερράγη μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου - Με εγκαύματα ανήλικος
clock 09:44 | 21/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου έχοντας υποστεί εγκαύματα διεκομίσθη το απόγευμα της Τρίτης (20/5) ένας ανήλικος.

Πρόκειται για έναν 17χρονο ο οποίος ήθελε να φορτίσει το ηλεκτρικό του ποδήλατο μέσα στο σπίτι του.

Ξαφνικά κι ενώ το ποδήλατο φόρτιζε, η μπαταρία έσκασε με συνέπεια στον χώρο να προκληθεί πυρκαγιά.

Στην προσπάθειά του ο ανήλικος να σβήσει τις φλόγες, υπέστη εγκαύματα.

Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

