ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ: Σήμερα γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας - Πάντα στην κορυφή της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας και της ακροαματικότητας

Τα 36α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, 22 Μαΐου 2025, ο πρώτος σε ακροαματικότητα ενημερωτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Κρήτης το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ.

Το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ εξέπεμψε για πρώτη φορά στις 22 Μαΐου του 1989 από το Ηράκλειο, στα FM, στη συχνότητα 101,5 MHZ και συνεχίζει!



Από την πρώτη μέρα των εκπομπών του το ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ διακρίθηκε για την αντικειμενικότητά του, την εγκυρότητά του, την ποιότητα των εκπομπών του και κυρίως, την ανεξαρτησία του. Στοιχεία με τα οποία λειτουργεί έως σήμερα και τα οποία το καθιέρωσαν πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό, στην προτίμηση της Κοινής Γνώμης και στην ακροαματικότητα.

(22 Μαΐου 1989. Ο ιδιοκτήτης του ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ Βασίλης Σκουταράς, στην διάρκεια των εγκαινίων, αναλύει τους στόχους και τις αρχές του σταθμού, που ήταν η αντικειμενική ενημέρωση, ο πλουραλισμός των απόψεων, η συμμετοχή των ακροατών στις εκπομπές, η εποικοδομητική κριτική στην εξουσία και η ψυχαγωγία. Στα 36 χρόνια της λειτουργίας του, το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ πορεύεται με τους ίδιους στόχους. Και συνεχίζει....)

(Ο αείμνηστος Νίκος Ψιλάκης, που στην πολυετή παρουσία του στο ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην πορεία του σταθμού)

(Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις εκπομπής του ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ)

Ενημέρωση, σχολιασμός, απόψεις, συνεντεύξεις, δελτία ειδήσεων, αθλητική ενημέρωση αλλά και πολλή και καλή μουσική συνθέτουν το καθημερινό πρόγραμμά του, που παραμένει πάντα στην κορυφή της ακροαματικότητας, έτσι όπως «συστήθηκε» για πρώτη φορά στο κοινό της Κρήτης, τον Μάιο του 1989.

(Το αναλογικό στούντιο του ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ το 1989 και το ψηφιακό στούντιο σήμερα)

Οι καταξιωμένοι δημοσιογράφοι που εργάσθηκαν και εργάζονται στον σταθμό όλα αυτά τα χρόνια, υπηρέτησαν, υπηρετούν και (πρώτα ο Θεός) θα εξακολουθήσουν να υπηρετούν, μέσα από τις εκπομπές τους τα συμφέροντα του τόπου, αναδεικνύοντας τα προβλήματά και διεκδικώντας την δίκαιη επίλυσή τους.

(22 Μαΐου 1990. Τα πρώτα γενέθλια του ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ. στις παλιές εγκαταστάσεις Δαμασκηνού 45)

Η καλοπροαίρετη κριτική στην εκάστοτε εξουσία, τοπική και κεντρική, η δυναμική σύγκρουση με την αδικία και η σθεναρή διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκπομπών του σταθμού.

Βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η φιλοσοφία του σταθμού στα 36 χρόνια λειτουργίας του, είναι η έγκυρη ενημέρωση, ο πλουραλισμός, το ανοιχτό βήμα στους ακροατές, η αντικειμενικότητα και η ψυχαγωγία.

Από τα στούντιο του ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ - στα 36 χρόνια λειτουργίας του- πέρασαν Πρωθυπουργοί, Αρχηγοί κομμάτων, Υπουργοί, πολιτικοί όλων των παρατάξεων, παράγοντες του αθλητισμού, του πολιτισμού, της οικονομικής ζωής, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και κυρίως, χιλιάδες ακροατές που κατέθεσαν τις απόψεις τους.

Η μεγαλύτερη απόδειξη της ανταπόκρισης του κόσμου είναι η διαχρονική σχέση στήριξης, αποδοχής και αναγνώρισης των ακροατών για ό,τι τους αφορά και η βεβαιότητα ότι το ΡΑΔΙΟ ΚΡHΤΗ είναι για 36 χρόνια ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός του νησιού μας.

(22 Μαΐου 2024. Τα 35α γενέθλια του ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική περιοχή)

Η δύναμη του ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ είναι οι ακροατές του, αυτοί που δεν έπαψαν ποτέ να το ακούν και να το στηρίζουν.

Αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας του ραδιοφώνου, που άλλαξε τα δεδομένα στους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε πανελλήνια κλίμακα.

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους που είναι συντονισμένοι στη συχνότητα 101,5 FM στο ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε στις επάλξεις της έγκυρης ενημέρωσης.

