Σητεία: Η προοπτική του καταδυτικού τουρισμού μπορεί να δώσει μια διαφορετική αναπτυξιακή δυνατότητα

Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης συμμετείχε την Τρίτη 20 Μαΐου στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 16931 "Τουριστική Ανάπτυξη” του Υπουργείου Τουρισμού με στόχο την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τα έργα ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν έργα ενισχύσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των υποδομών τουριστικών λιμένων, δημιουργία καταδυτικών πάρκων, χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων. Παράλληλα, έγινε αναφορά σε έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε παραλίες της χώρας, καθώς και στη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού.

Επίσης, παρουσιάστηκε το έργο παροχής κινήτρων για τη σύσταση και λειτουργία των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, καθώς και η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και των αντίστοιχων περιφερειακών παρατηρητηρίων.

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν κατατεθεί για έγκριση είναι η πρόταση του Δήμου Σητείας για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην περιοχή Ανάληψης Μακρύ Γιαλού με ποσό χρηματοδότησης 300.000ευρω.

Η πρόταση του Δήμου Σητείας έχει όλες τις προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή έκβαση αφού είναι άρτια και κατέχει σειρά προτεραιότητας εντός της πρώτης δεκάδας. Ένα έργο το οποίο θα αλλάξει τις αναπτυξιακές προοπτικές σε μια περιοχή ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη τουριστικά με ιδανικές ανεμολογικές και κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη αυτού του είδους τουρισμού.

Η αναπτυξιακή προοπτική των καταδυτικών πάρκων είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, ειδικά σε σημεία με πλούσιο θαλάσσιο περιβάλλον πως η ακτογραμμή του Δήμου μας. Η προοπτική του καταδυτικού τουρισμού μπορεί να δώσει μια διαφορετική αναπτυξιακή δυνατότητα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σητείας και αποτελεί προτεραιότητα στον σχεδιασμό της πα-ρούσας Δημοτικής Αρχής.

