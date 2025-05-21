Πάνε μέχρι τη Σπιναλόγκα αλλά δεν μπαίνουν μέσα λόγω εισιτηρίου!
clock 15:08 | 21/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Δυσαρέσκεια καταγράφεται, αν και είναι ακόμα νωρίς, από τους Έλληνες τουρίστες που αποφασίζουν να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκας.

Αιτία η αυξημένη τιμή στο εισιτήριο εισόδου που φέτος έχει εκτοξευθεί στα 20 από τα 8 ευρώ που ήταν πριν.

Όπως σημείωσε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο πρόεδρος των Ιδιοκτητών Σκαφών που εκτελούν δρομολόγια προς την Σπιναλόγκα, Δημήτρης Μακράκης, παρατηρείται το γεγονός κόσμος να πηγαίνει στο λιμάνι του νησιού αλλά να μην μπαίνει στον αρχαιολογικό χώρο, με αρκετούς από αυτούς να επιλέγουν την παραμονή τους στο αναψυκτήριο που υπάρχει εκεί στην είσοδο και στη συνέχεια να επιστρέφουν στην Πλάκα με άλλο δρομολόγιο.

Την ίδια ώρα παρατηρείται επίσης άλλοι τουρίστες, να επιλέγουν τα δρομολόγια πού τους κάνουν βόλτα γύρω από το νησί.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Σπιναλόγκας βρίσκεται ανάμεσα στους υπόλοιπους στους οποίους αυξήθηκε κατά πολύ το εισιτήριο με αποτέλεσμα πλέον πολύ να μην έχουν τη δυνατότητα της επίσκεψης.

