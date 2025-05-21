Συνελήφθη πρώην βασίλισσα ομορφιάς για απάτη

Οι βιετναμέζικες αρχές συνέλαβαν πρώην βασίλισσα ομορφιάς και influencer για απάτη καταναλωτών, καθώς προωθούσε πλαστό συμπλήρωμα φυτικών ινών.

Η Nguyen Thuc Thuy Tien, πρώην νικήτρια του διαγωνισμού Miss Grand International, είχε διαφημίσει εντατικά τα Kera Supergreens Gummies μέσω των social media της, ισχυριζόμενη ότι ήταν πλούσια σε φυτικές ίνες.

Ωστόσο, ξέσπασε σάλος όταν ελέγχοι απέδειξαν ότι αυτός ο ισχυρισμός ήταν ψευδής.







Η Nguyen, η οποία είναι ευρέως γνωστή στο Βιετνάμ και είχε μάλιστα λάβει τιμητικές διακρίσεις από την κυβέρνηση, είχε συνεργαστεί για την προώθηση του προϊόντος με άλλους influencers, τους Pham Quang Linh και Hang Du Muc.

Οι τρεις υποστήριζαν ότι κάθε καραμέλα περιείχε τόσες ίνες όσο ένα πιάτο λαχανικά. Όμως, μετά από εργαστηριακή εξέταση που ζήτησε ένας πολίτης, αποδείχθηκε ότι κάθε καραμέλα περιείχε μόλις 16 mg φυτικών ινών, και όχι 200 mg, όπως ισχυρίζονταν.

Η συσκευασία του προϊόντος δεν ανέφερε, επισης, την περιεκτικότητα σε ίνες, ούτε το γεγονός ότι περιείχε υψηλή ποσότητα σορβιτόλης, μιας ουσίας που χρησιμοποιείται σε καθαρτικά.

Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα, η οποία αποκάλυψε ότι το προϊόν κατασκευαζόταν με χαμηλής ποιότητας συστατικά, φτωχά σε φυτικές ίνες.

Τον Μάρτιο, οι τρεις influencers τιμωρήθηκαν με πρόστιμα και ζήτησαν δημόσια συγγνώμη.







Τον επόμενο μήνα, οι Αρχές συνέλαβαν τον Pham και την Hang Du Muc, όσο και στελέχη της εταιρείας τους και του εργοστασίου παραγωγής.

Κατηγορούνται για παραγωγή πλαστών προϊόντων και εξαπάτηση καταναλωτών.

Τη Δευτέρα, οι Αρχές ανακοίνωσαν και τη σύλληψη της Nguyen, η οποία φέρεται να εξαπάτησε τους καταναλωτές.

Περισσότερα από 100.000 κουτιά με τις συγκεκριμένες καραμέλες είχαν πουληθεί πριν διακοπούν οι πωλήσεις λόγω του σκανδάλου.

Μετά τη νίκη της στον διαγωνισμό ομορφιάς στην Μπανγκόκ το 2021, η Nguyen έγινε διάσημη προσωπικότητα στο Βιετνάμ, συνεργάστηκε με πολλές εταιρείες και εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά reality shows. Είχε λάβει τιμητικά διπλώματα τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από το Κομμουνιστικό Κόμμα του Βιετνάμ.

Πηγή: iefimerida.gr

