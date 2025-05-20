Γάζα: Ο ΟΗΕ προειδοποιεί πως 14.000 μωρά μπορεί να πεθάνουν μέσα στις επόμενες 48 ώρες

Οεπικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, μίλησε σήμερα (20.5) στην εκπομπή Today's του Radio 4 του BBC για τη λιγοστή ανθρωπιστική βοήθεια που επιτρέπει το Ισραήλ να εισέλθει στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες, αν δεν παρασχεθεί έγκαιρα βοήθεια, 14.000 μωρά μπορεί να πεθάνουν.

Ο Φλέτσερ είπε ότι πέντε φορτηγά με βοήθεια έφτασαν χθες στη Γάζα, γεγονός που χαρακτήρισε ως «σταγόνα στον ωκεανό» και εντελώς ανεπαρκές για τις ανάγκες του πληθυσμού. Όπως σημείωσε, τα φορτηγά με βοήθεια, τα οποία μεταφέρουν παιδικές τροφές και είδη διατροφής, βρίσκονται μεν στη Γάζα, αλλά δεν έχουν φτάσει στους αμάχους, καθώς βρίσκονται στην άλλη πλευρά των συνόρων.

«Θέλω να σώσω όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα 14.000 μωρά μέσα στις επόμενες 48 ώρες», δήλωσε στο BBC.

Όταν ρωτήθηκε πώς κατέληξε ο ΟΗΕ σε αυτόν τον αριθμό, απάντησε: «Έχουμε ισχυρές ομάδες επί τόπου, έχουμε ακόμα πολλούς ανθρώπους επί τόπου - βρίσκονται στα ιατρικά κέντρα, βρίσκονται στα σχολεία... προσπαθώντας να αξιολογήσουν τις ανάγκες».

Η διεθνής πίεση για έναν επικείμενο λιμό ανάγκασε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανακοινώσει την Κυριακή το βράδυ ότι θα χαλαρώσει τον αποκλεισμό 11 εβδομάδων για να αποτρέψει μια «κρίση λιμού» στη Γάζα.

Ο Βρετανός ΥΠΕΞ, Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε πριν από λίγο στο βρετανικό κοινοβούλιο ότι η χώρα αναστέλλει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ λόγω του περιορισμού παροχής βοήθειας στη Γάζα.

Η «απειλή του λιμού κρέμεται πάνω από τους πολίτες στη Γάζα» είπε ο Βρετανός ΥΠΕΞ, προειδοποιώντας πως εντείνεται η «ανθρωπιστική καταστροφή» στην περιοχή. Παρά τις προσπάθειές μας, οι απαράδεκτες ενέργειες και η ρητορική αυτής της ισραηλινής κυβέρνησης συνεχίζονται. Απομονώνουν το Ισραήλ από τους φίλους και τους εταίρους του σε όλο τον κόσμο».

Πρόσθεσε πως κλήθηκε και ο Ισραηλινός πρέσβης στο Λονδίνο. «Λέω στον λαό του Ισραήλ, ότι θέλω μαζί σας μία δυνατή φιλία βασισμένη σε κοινές αξίες, με δεσμούς ανάμεσα στους ανθρώπους και τις κοινωνίες μας. Είμαστε ακλόνητοι στη δέσμευσή μας για την ασφάλεια και για το μέλλον σας, για την αντιμετώπιση της πραγματικής απειλής από το Ιράν, τη μάστιγα της τρομοκρατίας και τα δεινά του αντισημιτισμού, αλλά η διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα βλάπτει τη σχέση μας με την κυβέρνησή σας» είπε απευθυνόμενος στους πολίτες του Ισραήλ.

Πηγή: The Guardian

