Γάζα: Χωρίς τέλος οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Δεκάδες νεκροί την Τρίτη

Τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σήμερα στη Γάζα, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τον βομβαρδισμό του παρά τις αυξανόμενες διεθνείς πιέσεις να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να επιτρέψει την ανεμπόδιστη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.







Οι επιθέσεις έγιναν μεταξύ άλλων σε δύο σπίτια, όπου μεταξύ των 18 νεκρών βρίσκονται γυναίκες και παιδιά, καθώς και σε ένα σχολείο με οικογένειες εκτοπισμένων, σύμφωνα με διασώστες στη Γάζα.







Ο ισραηλινός στρατός, που χθες, Δευτέρα, προειδοποίησε τους κατοίκους στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, να εγκαταλείψουν την περιοχή και να μετακινηθούν δυτικά καθώς ετοιμάζεται για «άνευ προηγουμένου επίθεση», δεν είχε άμεσα κάποιο σχόλιο να κάνει.







Τα σημερινά πλήγματα έγιναν στη Χαν Γιούνις και σε περιοχές προς τα βόρεια, όπως η Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, η Νουσέιρατ, η Τζαμπάλια και η Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με διασώστες.







Τα ισραηλινά πλήγματα έχουν στοιχίσει τα ζωή σε περισσότερους από 500 ανθρώπους τις τελευταίες οκτώ ημέρες καθώς η στρατιωτική εκστρατεία έχει κλιμακωθεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Διαβάστε επίσης:

Τα επόμενα βήματα μετά το τηλεφώνημα Τραμπ - Πούτιν – Οι συνομιλίες για ειρήνη χωρίς χρονοδιάγραμμα

Η ζωή του αδελφού της Μαντλίν έρχεται στο προσκήνιο!