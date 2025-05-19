Η ζωή του αδελφού της Μαντλίν έρχεται στο προσκήνιο!

Οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚαν, Κέιτ και Τζέρι, φρόντιζαν πάντα να διατηρούν τις ζωές των δύο μικρότερων παιδιών τους, Σον και Αμελί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, όλα αυτά ίσως αλλάξουν για τον μοναδικό γιο του ζευγαριού, ο οποίος φέρεται να είναι υποψήφιος να διαγωνιστεί για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.







Σύμφωνα με τη MailOnline, ο 20χρονος Σον είναι πρωταθλητής στο ελεύθερο στυλ κολύμβησης, συμμετέχοντας σε αγώνες από την ηλικία των οκτώ ετών. Επίσης, αναμένεται να εκπροσωπήσει τη Σκωτία στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες του 2026.







Ο ίδιος έγραψε για το ταξίδι του ως κολυμβητής, μετά τη χορήγηση υποτροφίας για να καλύψει τα έξοδα της προπόνησής του: «Στην ηλικία των δέκα ετών επιλέχθηκα να κολυμπήσω στην ομάδα της πόλης του Λέστερ και από τότε έχω κερδίσει πολλούς τίτλους σε επίπεδο νομού, καθώς και πρωταθλήματα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στην ηλικιακή μου κατηγορία.

Για να πετύχω όλα αυτά, έπρεπε να δείξω μεγάλη αφοσίωση, ξυπνώντας στις 4 το πρωί αρκετές φορές την εβδομάδα για προπόνηση». Εξήγησε δε, ότι περνά περίπου 20 ώρες την εβδομάδα στο γυμναστήριο.

Image

Παρόλο που η Κέιτ και ο Τζέρι παρέμειναν διακριτικοί σχετικά με τα επιτεύγματα του γιου τους, ο θείος των διδύμων, Μπράιαν Κένεντι, δήλωσε στο δημοσίευμα: «Η Κέιτ και ο Τζέρι είναι περήφανοι για τα επιτεύγματά τους και για το γεγονός ότι χαράσσουν τον δικό τους δρόμο στη ζωή».







Πρόσφατα επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ιδιωτικότητα του Σον και της Αμελί, μετά από τη δημοσίευση φωτογραφιών της Αμελί από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, σε τελετή για τη Μάντι. Τότε, η Κέιτ έγραψε: «Όπως κάνουμε κάθε χρόνο, συγκεντρωθήκαμε χθες το βράδυ στο χωριό μας για να τιμήσουμε την επέτειο της απαγωγής της κόρης μας, Μαντλίν. Ήταν μια ιδιαίτερη εκδήλωση και ήταν υπέροχο να νιώσουμε την ελπίδα και τη ζεστασιά όσων ήταν εκεί.

Ένιωσα απογοήτευση, ωστόσο, που αυτό αποτέλεσε δυστυχώς ευκαιρία για έναν τοπικό δημοσιογράφο να εκμεταλλευτεί την παρουσία της μικρότερης κόρης μας, η οποία δεν επιθυμεί να φωτογραφίζεται ή να δίνει συνεντεύξεις και ένιωσε άβολα, ειδικά σε μια τόσο ιδιαίτερη στιγμή ελπίδας για τη Μαντλίν».

Image

Το μυστήριο της εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν



Ο Σον και η δίδυμη αδελφή του, Αμελί, ήταν μόλις δύο ετών όταν η μεγαλύτερη αδελφή τους απήχθη από το δωμάτιο στο οποίο κοιμούνταν όλοι μαζί, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Praia da Luz της Πορτογαλίας το 2007.

Η οικογένεια τίμησε πρόσφατα την επέτειο της εξαφάνισης της Μαντλίν, λίγες μόλις ημέρες πριν από τα 22α γενέθλιά της, με την Κέιτ και τον Τζέρι να γράφουν στον επίσημο ιστότοπο «Find Madeleine»: «Καθώς φτάνουμε στην 18η επέτειο της απαγωγής της Μαντλίν, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους πιστούς υποστηρικτές μας που συνεχίζουν να στέκονται στο πλευρό μας και να μην ξεχνούν τη Μαντλίν.

Τα χρόνια φαίνονται να περνούν όλο και πιο γρήγορα και, ενώ δεν έχουμε σημαντικά νέα να μοιραστούμε, η αποφασιστικότητά μας να "μην αφήσουμε καμία πέτρα αγύριστη" παραμένει ακλόνητη. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να το πετύχουμε αυτό.

Ο Μάιος είναι επίσης ο μήνας που περιλαμβάνει την Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών (25 Μαΐου). Συνεχίζουμε να θυμόμαστε όλα τα εξαφανισμένα παιδιά και τις οικογένειές τους, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στο εξωτερικό, σκεπτόμενοι ιδιαίτερα όλα τα παιδιά που έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια και τις οικογένειές τους στην Ουκρανία και τη Γάζα αυτή την περίοδο.

Είμαστε πολύ ευγνώμονες στο βρετανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα "Missing People" για την συνεχή και πολύτιμη δουλειά του, καθώς και σε όλους τους οργανισμούς, φιλανθρωπίες και αστυνομικές αρχές που παραμένουν προσηλωμένοι, παρά τις πολλές προκλήσεις και τους περιορισμένους πόρους, να βρίσκουν και να επιστρέφουν τα πολλά αγνοούμενα και απαχθέντα παιδιά.

Ο Μάιος είναι επίσης τα γενέθλια της Μαντλίν – φέτος θα έκλεινε τα 22. Όσο κοντά ή μακριά κι αν βρίσκεται, συνεχίζει να είναι εδώ, μαζί μας, κάθε μέρα, αλλά ειδικά στην ξεχωριστή της ημέρα. Συνεχίζουμε να τη "γιορτάζουμε" ως το πανέμορφο και μοναδικό άτομο που είναι. Μας λείπει».

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βανς και Ζελένσκι συζήτησαν στη Ρώμη την αυριανή τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν