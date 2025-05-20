Τα επόμενα βήματα μετά το τηλεφώνημα Τραμπ - Πούτιν – Οι συνομιλίες για ειρήνη χωρίς χρονοδιάγραμμα

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες, Δευτέρα, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία, αλλά το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η διαδικασία αυτή θα πάρει χρόνο και ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι δεν είναι έτοιμος να ακολουθήσει την Ευρώπη και να επιβάλει νέες κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας.

Σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τραμπ ανέφερε ότι ενημέρωσε για το σχέδιο αυτό τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς και ηγέτες της ΕΕ, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Φινλανδίας σε μια ομαδική τηλεφωνική κλήση μετά την επικοινωνία του με τον Πούτιν.

«Η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία και, ακόμη πιο σημαντικό, για να ΤΕΡΜΑΤΙΣΟΥΝ τον πόλεμο», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος, προσθέτοντας αργότερα από τον Λευκό Οίκο ότι εκτιμά πως «έχει γίνει κάποια πρόοδος».

Από την πλευρά του ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του για τη στήριξή του προς την επανάληψη των απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου, μετά τη συνάντηση των δύο πλευρών την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2022.

Όμως μετά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία ο Ρώσος πρόεδρος αρκέστηκε να δηλώσει ότι οι προσπάθειες «είναι σε γενικές γραμμές στον σωστό δρόμο».

«Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ συμφωνήσαμε ότι η Ρωσία θα προτείνει, και είναι έτοιμη να εργαστεί με την ουκρανική πλευρά, πάνω σε ένα μνημόνιο για μια πιθανή μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία», είπε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους από το Σότσι.

Αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι Ουκρανία και Ρωσία θα συνεχίσουν τις απευθείας επαφές, οι χθεσινές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις απέτυχαν να παράξουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, αφού ο Τραμπ τους ενημέρωσε για τη συνομιλία του με τον Πούτιν, έγραψε στο Χ αργά χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ο Τραμπ δεν φάνηκε έτοιμος να ακολουθήσει. Όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν επέβαλε νέες κυρώσεις στη Μόσχα προκειμένου να την αναγκάσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, όπως είχε απειλήσει, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει κάτι και, αν το κάνεις αυτό, μπορεί να κάνεις τα πράγματα πολύ χειρότερα. Όμως ίσως έρθει κάποια στιγμή που θα συμβεί».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόσθεσε ότι στις διαπραγματεύσεις «εμπλέκονται μερικά μεγάλα εγώ». Αν δεν υπάρξει πρόοδος «απλώς θα αποχωρήσω», τόνισε επαναλαμβάνοντας την απειλή του ότι ενδέχεται να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του για ειρήνευση στην Ουκρανία. «Δεν είναι δικός μου πόλεμος».

Πρόσωπο που γνωρίζει λεπτομέρειες για την τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες δήλωσε ότι οι συμμετέχοντες «σοκαρίστηκαν» από το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν άσκησε πίεση στον Πούτιν με νέες κυρώσεις.

Σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε απλώς ότι η συνομιλία με τον Τραμπ ήταν «καλή» και ότι «είναι σημαντικό ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες» στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Κανένα χρονοδιάγραμμα

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ επεσήμανε ότι Πούτιν και Τραμπ δεν συζήτησαν ένα χρονοδιάγραμμα για την εκεχειρία, αλλά αναφέρθηκαν στην ανταλλαγή εννέα Ρώσων κρατουμένων με εννέα Αμερικανούς. Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις προοπτικές των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον «εντυπωσιακές».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε από την πλευρά του ότι Μόσχα και Κίεβο είναι αντιμέτωπα με «περίπλοκες επαφές» προκειμένου να καταλήξουν σε ένα ενιαίο κείμενο ενός μνημονίου για ειρήνευση και εκεχειρία.

«Δεν υπάρχουν διορίες και δεν μπορεί να υπάρξουν. Είναι ξεκάθαρο ότι όλοι θέλουν να γίνει το συντομότερο δυνατό, αλλά, φυσικά, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», πρόσθεσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της κατηγορούν τη Ρωσία ότι δεν διαπραγματεύεται καλή τη πίστει και ότι κάνει το ελάχιστο προκειμένου να αποφύγει να της ασκήσουν νέες πιέσεις οι ΗΠΑ.

Ο Πούτιν, οι δυνάμεις του οποίου ελέγχουν περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και προελαύνουν, επιμένει στους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου, στους οποίους περιλαμβάνεται η απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από τις τέσσερις επαρχίες που διεκδικεί η Μόσχα.

«Το βασικό για εμάς είναι να εξαλειφθούν οι βασικές αιτίες της κρίσης», επανάλαβε ο Ρώσος πρόεδρος χθες. «Πρέπει απλώς να εντοπίσουμε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να κινηθούμε προς την ειρήνη».

Κοινή σύνοδος

Αφού μίλησε με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο και οι εταίροι του ενδέχεται να επιδιώξουν τη διεξαγωγή μιας κοινής συνόδου Ουκρανίας, Ρωσίας, ΗΠΑ, ΕΕ και Βρετανίας στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία υπό οποιοδήποτε σχήμα που θα αποφέρει αποτελέσματα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η σύνοδος αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, το Βατικανό ή την Ελβετία.

Στο μεταξύ ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ συζήτησαν το ενδεχόμενο άμεσων επαφών μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του.

