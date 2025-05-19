Κίνα: Έξι νεκροί από σφοδρές βροχοπτώσεις (βίντεο)

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις, που έπληξαν το Σαββατοκύριακο τις επαρχίες Γκουανγκντόνγκ και Γκουανγκσί στη νότια Κίνα, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Οι τοπικές αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των τρένων αλλά και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για σοβαρές πλημμύρες και γεωλογικές καταστροφές σε τμήματα της χώρας, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters.

Yangjiang, a city in Guangdong, China, was slammed by powerful rainstorms, with a staggering 128 mm of rain pouring down in just one hour. Over a six-hour span, the total rainfall reached an extraordinary 551 mm—an extreme and intense deluge by any standard. pic.twitter.com/d6MrHDzi3x — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 18, 2025

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας εξέδωσε πολλαπλές προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές Τζιανγκσί, Ζετζιάνγκ, Φουτζιάν, Γκουανγκσί και Γκουανγκντόνγκ και στη βορειοδυτική επαρχία Σιντζιάνγκ από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Τουλάχιστον 10 σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν τη νότια πόλη Σενζέν με άλλες πόλεις διέκοψαν τα δρομολόγιά τους τη Δευτέρα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες της περιοχής.

Devastating floods due to extreme rains in Shizhaizhen Town of Cangwu County, Guangxi, China 🇨🇳 (18.05.2025) pic.twitter.com/WvvoaeM8RJ — Disaster News (@Top_Disaster) May 18, 2025

Περισσότερα από 620.000 νοικοκυριά στο Γκουανγκσί έμειναν χωρίς ρεύμα τις τελευταίες ημέρες λόγω της βροχής, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον τοπικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας αποκαταστήθηκε η ηλεκτροδότηση, έως το πρωί της Δευτέρας, σε περίπου 600.000 από αυτά.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας CCTV δήλωσε ότι αναμένονται επίσης ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές της Κίνας από τη Δευτέρα έως την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένης της δυτικής περιοχής Σιντζιάνγκ κατά μήκος της οροσειράς Τιεν Σαν.

