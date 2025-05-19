ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα: Έξι νεκροί από σφοδρές βροχοπτώσεις (βίντεο)
clock 18:24 | 19/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις, που έπληξαν το Σαββατοκύριακο τις επαρχίες Γκουανγκντόνγκ και Γκουανγκσί στη νότια Κίνα, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Οι τοπικές αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των τρένων αλλά και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για σοβαρές πλημμύρες και γεωλογικές καταστροφές σε τμήματα της χώρας, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας εξέδωσε πολλαπλές προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές Τζιανγκσί, Ζετζιάνγκ, Φουτζιάν, Γκουανγκσί και Γκουανγκντόνγκ και στη βορειοδυτική επαρχία Σιντζιάνγκ από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Τουλάχιστον 10 σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν τη νότια πόλη Σενζέν με άλλες πόλεις διέκοψαν τα δρομολόγιά τους τη Δευτέρα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες της περιοχής.

Περισσότερα από 620.000 νοικοκυριά στο Γκουανγκσί έμειναν χωρίς ρεύμα τις τελευταίες ημέρες λόγω της βροχής, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον τοπικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας αποκαταστήθηκε η ηλεκτροδότηση, έως το πρωί της Δευτέρας, σε περίπου 600.000 από αυτά.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας CCTV δήλωσε ότι αναμένονται επίσης ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές της Κίνας από τη Δευτέρα έως την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένης της δυτικής περιοχής Σιντζιάνγκ κατά μήκος της οροσειράς Τιεν Σαν.

