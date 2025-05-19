Μαραθώνια συνομιλία Τραμπ-Πούτιν: "Ουσιώδης και ειλικρινής συνομιλία" είπε ο Ρώσος πρόεδρος

Μαραθώνια ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο την επίτευξη κατάπαυσης πυρός στην Ουκρανία, που ολοκληρώθηκε μετά από δύο ώρες, σύμφωνα με το Ria Novosti.

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για «ειλικρινή και ουσιώδη» συνομιλία.







Σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν έχει συνδεθεί από μουσική σχολή που επισκέφθηκε νωρίτερα στο Σότσι, στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ο Τραμπ βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Όπως μεταδίδουν τα ξένα πρακτορεία, οι δύο ηγέτες συνομιλούν μέσω κρυπτογραφημένων γραμμών και με την παρουσία μεταφραστών, καθώς ο Πούτιν μιλά μεν κάποια αγγλικά, αλλά χρησιμοποιεί μόνο ρωσικά για τις διαπραγματεύσεις.







Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, διά του Λευκού Οίκου, είχε διαμηνύσει ότι είναι κουρασμένος και απογοητευμένος, αλλά στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ ο αντιπρόεδρος του Τζέι Ντι Βανς είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ, σε περίπτωση μη συμφωνίας Μόσχας - Κιέβου, θα πρέπει να πουν ότι «αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας».







Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη να υπάρξει δουλειά για την επίτευξη λύσης, λέγοντας πάντως ότι η διαδικασία είναι επίπονη και ίσως μακροπρόθεσμη, κατεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών.







Σύμφωνα με τον αναλυτή του Sky News Μάικλ Κλαρκ, ο Πούτιν φέρεται να επιδιώκει μια γρήγορη σύνοδο κορυφής, με στόχο να ξεφύγει από το «καθεστώς παρία». Ωστόσο, όσο πιο γρήγορα πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνοδος, τόσο μεγαλύτερη πίεση θα του ασκηθεί για να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός. Ο Κλαρκ υποστηρίζει ότι θα προσπαθήσει να χειριστεί τις λεπτομέρειες και την ημερομηνία μιας τέτοιας συνάντησης με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει το μεγαλύτερο δυνατό περιθώριο για να συνεχίσει τις εχθροπραξίες.

Ο ανταποκριτής του SkyNews Τζέιμς Μάθιους, σε ανάλυσή του αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα έχει συνειδητοποιήσει πλέον τις προκλησεις που συνεπάγεται η προσπάθεια για ειρήνη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.







Ο Τραμπ εδώ και καιρό είχε προτάξει την αναγκαιότητα της προσωπικής του παρέμβασης, καθώς προβαλλόταν ως ο ηγέτης που θα μπορούσε να επηρεάσει τον Πούτιν προς όφελος όλων. Όμως, η πραγματικότητα των άκαρπων διαπραγματεύσεων αποδεικνύει ότι η προσέγγιση δεν είναι αποδοτική.







Λίγους μήνες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε την εξουσία, η Μόσχα παραμένει ανυποχώρητη και αμετακίνητη και είναι σταθερά προσηλωμένη στην εκδοχή της για το πώς θα πρέπει να τελειώσει η σύγκρουση.







Η ισορροπία δυνάμεων πριν από την τηλεφωνική τους επικοινωνία δεν έδειχνε απαραίτητα υπέρ της Ουάσιγκτον. Σε κάθε ευκαιρία, ο Πούτιν έχει υπονομεύσει τη διπλωματία του Τραμπ, αγνοώντας τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, για συνάντηση και για τερματισμό των βομβαρδισμών.







Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του βρετανικού δικτύου, η κατάσταση αρχίζει να μοιάζει με ταπείνωση, καθώς ένας Αμερικανός πρόεδρος γίνεται «παίγνιο» στα χέρια του Πούτιν, που φαίνεται να υποδύεται επιδέξια έναν ηγέτη που μπορεί να αποκοπεί από τις προσπάθειες των συμμάχων να τον σύρουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γάζα: 150 νεκροί σε μία μέρα – Στο στόχαστρο τα νοσοκομεία

Μπάιντεν: Διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του προστάτη και μετάσταση στα οστά