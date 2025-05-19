Ουκρανία: Σήμερα το κρίσιμο τηλεφώνημα Τραμπ - Πούτιν

Στραμμένα σε Λευκό Οίκο και Κρεμλίνο είναι τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας καθώς το πρωί της Δευτέρας (19/5) θα γίνει η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν με στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στον απόηχο των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στις δύο χώρες την Παρασκευή (16/5).

Ο Τραμπ αποκάλυψε ακόμη ότι μετά από αυτήν την κλήση, θα μιλήσει ξεχωριστά με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με μέλη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ).

«Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια παραγωγική μέρα, θα πραγματοποιηθεί κατάπαυση του πυρός και αυτός ο πολύ βίαιος πόλεμος, ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί, θα τελειώσει. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι επερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις του Τραμπ με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι αποδείχθηκαν βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που παρευρέθηκαν στη λειτουργία της ορκωμοσίας του Πάπα Λέοντα ΙΔ' .

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Ρώμη όπου βρέθηκε για την τελετή ορκωμοσίας του Πάπα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν να μιλήσουν με τον Τραμπ πριν από την κλήση του με τον Πούτιν. Σύμφωνα με τον Μερτς, αξιωματούχοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρόθυμοι να έρθουν σε επαφή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει καθοδηγήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Πούτιν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, μίλησε στην εκπομπή This Week του ABC για την τηλεφωνική κλήση της Δευτέρας και δήλωσε ότι θα μπορούσε να «ξεκαθαρίσει μέρος του αδιεξόδου και να μας οδηγήσει στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε».

«Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος θα έχει μια επιτυχημένη τηλεφωνική κλήση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γνωρίζονται μεταξύ τους. Ο Πρόεδρος είναι αποφασισμένος να κάνει κάτι εδώ... Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτός, τότε κανείς δεν μπορεί», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος επίσης βρέθηκε στη Ρώμη τόνισε: «Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας, συζητήσαμε τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι Ρώσοι έστειλαν μια αντιπροσωπεία χαμηλού επιπέδου μη υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Επαναβεβαίωσα ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε πραγματική διπλωματία και υπογράμμισα τη σημασία μιας πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός το συντομότερο δυνατό».

«Έχουμε επίσης αναφερθεί στην ανάγκη για κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το διμερές εμπόριο, την αμυντική συνεργασία, την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και την επερχόμενη ανταλλαγή κρατουμένων. Απαιτείται πίεση κατά της Ρωσίας μέχρι να είναι πρόθυμη να σταματήσει τον πόλεμο. Και, φυσικά, μιλήσαμε για τα κοινά μας βήματα για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντ. Βανς για πρώτη φορά μετά τη σφοδρή αντιπαράθεσή τους στο Λευκό Οίκο υπό το βλέμμα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων στην Αθήνα!

Ηράκλειο: Νερό στις βρύσες και πάλι από σήμερα