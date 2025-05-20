Χρήστος Μαυρίκης: Συνελήφθη για την απόπειρα δωροδοκίας Αεροπαγίτη

Με την κατηγορία της απόπειρας δωροδοκίας δικαστή συνελήφθη το άτομο που παρέδωσε την επιστολή στον ανώτατο δικαστικό λειτουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Χρήστο Μαυρίκη, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών το 1993.

Στην επιστολή που παρέδωσε στον αρεοπαγίτη, του ζητούσε να μεσολαβήσει για να έχει θετική έκβαση υπόθεση που αφορούσε σε διεκδικήσεις οικοπέδων σε περιοχή της Αττικής που δικάστηκε πριν από ενάμιση μήνα στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, αναφέροντας τον αριθμό της αγωγής.

Μάλιστα του επισήμανε ότι εάν τελικά είχε θετική έκβαση η υπόθεση, ο ίδιος (σ.σ. Χρ. Μαυρικης) θα λάμβανε ως προμήθεια ένα εκατομμύριο ευρώ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα δωροδοκούσε και τον δικαστή.

Από την εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας έχει διαιρεθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της κακουργηματικής δωροδοκίας δικαστή.

