Επιχειρήσεις: Στην Ελλάδα δεν βρίσκουν εργαζόμενους γιατί... δεν πληρώνουν

Μύθος είναι τελικά η επωδός των επιχειρήσεων για τη δυσκολία εύρεσης εργαζομένων με δεξιότητες, καθώς και για τις κενές θέσεις, σε λιγότερο απαιτητικές θέσεις, όπως αποκάλυψε η έρευνα της Randstad, καθώς και τα στοιχεία των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η έρευνα της Randstad αποκάλυψε πως απλά οι εργοδότες, θέλουν να προσλάβουν ταλέντα, αλλά όχι και να καταβάλλουν τις αποδοχές για μια απαιτητική εργασία.

Συγχρόνως, η Επιθεώρηση Εργασίας καταγράφει πως το 15% δεν πληρώνει τους μισθούς των εργαζομένων, ένας στους τρείς εργοδότες δεν πληρώνει τις υπερωρίες που υποχρεώνει τους εργαζόμενους να κάνουν και ένας σημαντικός αριθμός δεν καταβάλει τα δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας.

Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασίας και στο πλαίσιο αυτό, ηχούν παράξενα τα SOS που εκπέμπουν συχνά οι εργοδότες για την αδυναμία εύρεσης εργαζομένων παρά το υψηλό ποσοστό ανεργίας (περίπου 9%).

Στην τελευταία έρευνα της Randstad, τα συμπεράσματα είναι αποκαλυπτικά για τους λόγους που οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν βρίσκουν ταλέντα.

Ενδεικτικό είναι πως στην κορυφή των «εμποδίων» για τις προσλήψεις εργαζομένων με ποσοστό 65% είναι οι αποδοχές, δηλαδή οι μισθοί που ζητούν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι.

Στην έρευνα συμμετείχαν 755 ηγετικά στελέχη από διάφορους κλάδους της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και στην πλειοψηφία τους απάντησαν ότι δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους, επειδή «οι υποψήφιοι έχουν υψηλές προσδοκίες όσον αφορά τον μισθό και προσπαθούν όλο και περισσότερο να πετύχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής».

Οι επιχειρήσεις δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των εργαζομένων με αποτέλεσμα να μένουν κενές οι θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα, το 65% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι το βασικότερο εμπόδιο στη στελέχωση της επιχείρησής τους είναι οι μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες από την πλευρά των εργαζομένων.

Το 43% επισημαίνει την ανάγκη για συγκεκριμένες γνώσεις, κατάρτιση και δεξιότητες. Το 40% διαπιστώνει μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο. Στο πεδίο της μισθολογικές ανταγωνιστικότητας, μόλις το 19% διαπιστώνει ότι χορηγεί υψηλότερες αποδοχές από εκείνες που υπάρχουν στον ευρύτερο ανταγωνισμό.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση ταλέντων φτάνουν σε ποσοστό 56% και όταν βρίσκουν δεν τους προσλαμβάνουν επειδή ζητάνε πολλά οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι.

Η ίδια η έρευνα αποκαλύπτει πως, το 55% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η βελτίωση των μισθών είναι το κύριο μέτρο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, πλην όμως ελάχιστες πληρώνουν και ξεπερνούν τον συγκεκριμένο σκόπελο.

Το 57% των στελεχών των επιχειρήσεων δήλωσε ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει προσλήψεις φέτος, αλλά μόνο το 14% αναζητεί εργαζόμενους για μόνιμη απασχόληση, ενώ οι περισσότερες αφορούν σε προσωρινές θέσεις απασχόλησης.

Πηγή: sofokleousin.gr

