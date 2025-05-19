Εντός δύο μηνών ο έλεγχος και η έγκριση των συμβολαίων ακινήτων!

Εντός 60 ημερών θα ελέγχονται υποχρεωτικά οι φάκελοι των μεταβιβάσεων ακινήτων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της εφορίας και καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλονται ψηφιακά, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, με εξαίρεση περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή τους.

Για τη διαδικασία υποβολής, η υπ. αρ. 1062/2025 απόφαση, που ισχύει από τις 29 Απριλίου, προβλέπει πως η δήλωση μεταβίβασης ακινήτου συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τον υπόχρεο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet.

Στη δήλωση περιγράφονται από τον συμβολαιογράφο, η υφιστάμενη κατάσταση των ακινήτων, οι μεταβολές που επέρχονται στα ακίνητα με τη σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση της σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, καταχωρείται η αξία των ακινήτων με τη συμπλήρωση και υποβολή των φύλλων υπολογισμού (Φ.Υ.Α.Α.) ή η αγοραία αξία για τα ακίνητα εκτός Α.Π.Α.Α. και οι απαλλαγές, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Πώς θα ελέγχονται

Μετά την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης, ο υπάλληλος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Κέντρου Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) εισέρχεται στην εφαρμογή myPROPERTY για τον προσδιορισμό του φόρου μετά από έλεγχο στα ακόλουθα βήματα:

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης αυτή παραλαμβάνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης και εκδίδεται η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο ή στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

Σε περίπτωση ακινήτων εκτός συστήματος Α.Π.Α.Α., η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται μετά τον προσδιορισμό της προσωρινής αξίας, από την αρμόδια υπηρεσία, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο που μεταβιβάζεται.

Οι δηλώσεις που υποβάλλονται σε αναρμόδια Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.Κ. διαβιβάζονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών στην αρμόδια υπηρεσία. Για τη διαβίβαση ενημερώνεται σχετικά και ο υπόχρεος μέσω της εφαρμογής «Μητρώο και Επικοινωνία-Τα Μηνύματά μου».

Εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση της συμβολαιογραφικής πράξης στην εφαρμογή myPROPERTY, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ ελέγχει την ακρίβεια των δηλουμένων και τη συμφωνία του περιεχομένου της δήλωσης με τη συμβολαιογραφική πράξη.

Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά ή διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλμα στον προσδιορισμό του φόρου, που συνεπάγεται τον προσδιορισμό μειωμένου φόρου, ο φορολογούμενος καλείται από το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.Κ. για την υποβολή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης, των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών ή καλείται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση.

Σε περίπτωση μη υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εντός 15 ημερών, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, εκδίδει και κοινοποιεί αμελλητί εντολή ελέγχου.

Ο έλεγχος της υπόθεσης μεταβίβασης του ακινήτου διενεργείται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα και ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της εντολής ελέγχου.

