ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΣΤΑΤ: Ένα στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα στερείται βασικό καθημερινό γεύμα
αγοράκι
clock 10:19 | 19/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), αποκαλύπτοντας ότι χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα στερούνται ακόμα και τα πιο βασικά αγαθά, όπως επαρκή διατροφή και δυνατότητες συμμετοχής σε δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την έρευνα, μία στις δέκα οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 15 ετών δεν μπορεί να προσφέρει καθημερινά γεύμα που να περιλαμβάνει κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο. Η εικόνα είναι ακόμη πιο δραματική στις φτωχές οικογένειες, όπου το ποσοστό αυτό φτάνει στο 31,7%, σε αντίθεση με μόλις 4,5% στις οικογένειες που δεν ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η οικονομική ανέχεια επηρεάζει επίσης και την κάλυψη άλλων βασικών αναγκών. Πολλές οικογένειες δηλώνουν αδυναμία να αγοράσουν δύο ζευγάρια κατάλληλα παπούτσια για τα παιδιά τους ή να τους παρέχουν φρούτα και λαχανικά σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, μεγάλο ποσοστό παιδιών δεν έχει πρόσβαση σε εξοπλισμό για υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ η συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις είναι απαγορευτική για τα περισσότερα παιδιά φτωχών οικογενειών.

ΕΛΣΤΑ Παιδιά Γεύμα
