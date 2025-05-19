ΟΠΕΚΕΠΕ: "Καλοδεχούμενη η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας"

Σήμερα, Δευτέρα 19 Μαΐου 2025, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας των Εισαγγελέων του Ελληνικού Γραφείου των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τη παρουσία δύο Εισαγγελέων, προχώρησε σε έλεγχο στα αρχεία του Οργανισμού.

Η νέα Διοίκηση του Οργανισμού, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που απορρέει από την εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εξυγίανση και την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών του παρελθόντος, συνεργάστηκε απόλυτα με τις ελεγκτικές και εισαγγελικές αρχές. Πιστή στις αρχές της διαφάνειας, της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, παρέδωσε όλα τα ζητηθέντα στοιχεία, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγχου.

Μοναδικός στόχος της νέας Διοίκησης του Οργανισμού είναι η πλήρης αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., του μοναδικού διαπιστευμένου φορέα διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Γεωργικών Ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε.& Ε.Γ.Τ.Α.Α.), ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Σε απόλυτη συνεργασία με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τυχόν σκιές του παρελθόντος να διερευνηθούν εις βάθος και να αποδοθούν ευθύνες, όπου αυτές προκύπτουν — ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η προσπάθεια αυτή θα έχει θετική έκβαση και σε συνδυασμό με την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, το οποίο έχει συμφωνηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είμαστε βέβαιοι ότι η επόμενη ημέρα θα βρει τον Οργανισμό πιο ισχυρό, πιο αξιόπιστο, ουσιαστικό υποστηρικτή του Έλληνα αγρότη.

Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι αυτή η καλοδεχούμενη για εμάς έρευνα συνέπεσε με την ανάδειξη από μέρους μας, της μη αποδεκτής απόσπασης της κας Τυχεροπούλου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μας ξάφνιασε επίσης το γεγονός ότι παρ’ όλο η έρευνα είναι μυστική, με την άφιξη των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και των Ελεγκτικών Οργάνων εγκαταστάθηκε τηλεοπτικό συνεργείο στην κεντρική είσοδο του Οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα πλειάδα ηλεκτρονικών μέσων αρθρογραφούσε για την πραγματοποίηση του ελέγχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θύρα 4-ΟΦΗ : «Τεράστιος λαός, ζήσαμε το όνειρο γεμάτοι συναισθήματα»

Χάρης Μαμουλάκης: Πολλές οι αθέατες πτυχές της σύμβασης παραχώρησης του ΒΟΑΚ για το τμήμα Χανιά - Ηράκλειο