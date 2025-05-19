Θύρα 4-ΟΦΗ : «Τεράστιος λαός, ζήσαμε το όνειρο γεμάτοι συναισθήματα»

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έκαναν όλη την Ελλάδα να… παραμιλά με την απίστευτη παρουσία τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών έγινε πράξη και οι στιγμές στο ΟΑΚΑ ήταν ανεπανάληπτες.

Η Θύρα 4 – 1986 με λέξεις… καρδιάς ευχαρίστησε όλο τον κόσμο, που έδωσε το παρών σ’ αυτό το ιστορικό ραντεβού, όσους συντέλεσαν σ’ αυτό το μεγάλο εγχείρημα, την διοίκηση, τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Στην σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για ένα όνειρο, αλλά και αυτά που έρχονται στο πλαίσιο και των 100 χρόνων του ΟΦΗ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον τεράστιο λαό μας για την απόλυτη οπαδική κα...α που μοίρασε το Σάββατο στο ΟΑΚΑ, παραδίδοντας μαθήματα πίστης και αγάπης προς τον ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Ευχαριστούμε θερμά όλους εκείνους που ταξίδεψαν με πλοία και αεροπλάνα, όλους εκείνους που ήρθαν από την υπόλοιπη Ελλάδα, την Ευρώπη και από όλο τον πλανήτη κάνοντας ατελείωτα χιλιόμετρα για την καψούρα μας, μικρούς, μεγάλους, άνδρες, γυναίκες, οικογένειες ολόκληρες που βρέθηκαν εκεί για τον ΟΦΗ μας!

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλα τα μέλη της Λέσχης μας, που από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα των εγγραφών για την μεγαλύτερη οπαδική μετακίνηση μέσω θάλασσας και αέρα στην χώρα, βοήθησαν ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.

Ευχαριστούμε τις Λέσχες των Κρητών, των Ομιλοφρενών και το Ομιλίτικο Στέκι Αρχανών για την άψογη συνεργασία, ώστε να βγάλουμε μαζί ένα τέτοιο αποτέλεσμα στην μαζικότερη μετακίνηση στην ιστορία μας!

Ευχαριστούμε από καρδιάς εκείνους που ταξίδεψαν και έγιναν ένα με εμάς ξανά, αψηφώντας οποιοδήποτε οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο κόστος... Τα μέλη του Ovest Club από το όμορφο ελληνικό νησί, την Κύπρο μας!

Ευχαριστούμε τα μέλη των οργανωμένων οπαδών της Sparta Rotterdam, Spangenaren, το Club Rossoneri του Απόλλωνα Καλαμαριάς και τους Σακαφλιάδες που μας στήριξαν έμπρακτα!

Ευχαριστούμε όλους τους επιχειρηματίες της πόλης μας που στάθηκαν δίπλα στον κόσμο μας, με διάφορους τρόπους, ώστε να τον βοηθήσουν να βρεθεί στον τελικό του ΟΑΚΑ!

Ευχαριστούμε τους παίκτες της ομάδας μας και όλο το τεχνικό επιτελείο που μας έκαναν να ονειρευόμαστε φτάνοντας μέχρι τον τελικό!

Θέλουμε ακόμα να ευχαριστήσουμε την ΠΑΕ ΟΦΗ που από την πρώτη μέρα των εγγραφών ήταν δίπλα μας και όποτε της ζητήθηκε και όπου χρειάστηκε η βοήθεια της, ήταν παρούσα και δίπλα μας!

Ο ΟΦΗ γίνεται 100 χρονών και στην χρονιά που έρχεται είμαστε σίγουρα ότι θα ζήσουμε ομορφότερα πράγματα!

Το τρόπαιο ήταν το δέντρο, εμείς θα κρατήσουμε το δάσος και την μεγάλη εικόνα και θα χτίσουμε πάνω σε αυτό. Η χρονιά μας βρίσκει γεμάτους από συναισθήματα!

Υ.Γ. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο, η επόμενη φορά θα είναι διαφορετική χωρίς λάθη. Εμπιστοσύνη στις λέσχες μας.

Με εκτίμηση και απεριόριστο σεβασμό…».