Χάρης Μαμουλάκης: Πολλές οι αθέατες πτυχές της σύμβασης παραχώρησης του ΒΟΑΚ για το τμήμα Χανιά - Ηράκλειο

Στη συνάντηση εργασίας με τους Βουλευτές Ηρακλείου που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός στο Δημαρχείο του Ηρακλείου συμμετείχε ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

Ο Χάρης Μαμουλάκης ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα αιτήματα του Δήμου Ηρακλείου για τα αναγκαία έργα του ΒΟΑΚ που πρέπει να υλοποιηθούν στα όρια της πόλης, τα οποία δεν προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης. Καθώς και για τα αιτήματα του Δήμου αναφορικά με την απαίτηση να μην υπάρχουν διόδια στις αστικές μετακινήσεις, την ανάγκη αντικατάστασης παλιών αγωγών υδροδότησης (Μαλίων και Τυλίσου), καθώς και για την σύνδεση της πόλης με το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, έργα που πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα με το έργο του ΒΟΑΚ.

Κατά την τοποθέτησή του ο Χάρης Μαμουλάκης καυτηρίασε το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα κανείς φορέας δεν έχει ακόμα τη σύμβαση παραχώρησης του τμήματος Χανιά – Ηράκλειο, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Υπενθύμισε επίσης ότι έχει ήδη ζητήσει μέσω του Κοινοβουλίου τη σύμβαση παραχώρησης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των διοδίων, λέγοντας ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να «στραγγαλιστεί» η πόλη και οι πολίτες της. Μίλησε επίσης και για την έλλειψη απαλλοτριώσεων για το πράγματι σημαντικό αυτό έργο, απαλλοτριώσεων που δεν έχουν προχωρήσει εδώ και 6 χρόνια. Γεγονός που σημαίνει ότι ο παραχωρησιούχος θα εισπράξει εκατομμύρια ευρώ, έχοντας εγκατασταθεί στο έργο, αλλά χωρίς να μπορεί να εκτελέσει εργασίες. Όπως συνέβη και στο τμήμα του ΒΟΑΚ Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Ο Χάρης Μαμουλάκης αναφέρθηκε επίσης την ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την πράγματι αναγκαία αντικατάσταση των παλιών αγωγών ύδρευσης, ενώ επανάφερε και το θέμα της σύνδεσης του Ηρακλείου με το νέο αεροδρόμιο Καστελίου μέσω ενός μέσου σταθερής τροχιάς. Ενός προαστιακού σιδηροδρόμου, ανάγκη για την οποία εδώ και χρόνια, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και στη Βουλή, πιέζει την Κυβέρνηση να αποδεχθεί, μεταφέροντας ταυτόχρονα και ένα θέμα που αποτελεί καθολική απαίτηση των τοπικών φορέων και αρχών, δεδομένου ότι θα συμβάλει στην οικονομική μετακίνηση χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.

