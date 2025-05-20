Κάλπες στη Δικαιοσύνη: Πρώτη φορά οι δικαστές ψηφίζουν για την ηγεσία τους

Κάλπες θα στηθούν για πρώτη φορά στην ιστορία στα τρία μεγάλα δικαστήρια της χώρας στις αρχές Ιουνίου. Οι ανώτατοι δικαστές θα ψηφίσουν για την προεπιλογή των νέων προσώπων που θα καταλάβουν τις θέσεις στην κορυφή της δικαστικής πυραμίδας.

Η ψηφοφορία γίνεται σε εφαρμογή του νόμου Φλωρίδη, που προβλέπει την προεπιλογή των προς προαγωγή δικαστών και εισαγγελέων από τους ίδιους τους συναδέλφους τους. Οι κάλπες για την προεπιλογή από τους ίδιους τους συναδέλφους τους 27 ανώτατων και ανώτερων δικαστών θα στηθούν στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.







Στην εκπνοή του ερχόμενου Ιουνίου κρεμούν οριστικά τις τηβέννους τους μετά από διετή θητεία η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα και η εισαγγελέας Γεωργία Αδειλίνη, καθώς και 35 ακόμη ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς από τα τρία μεγάλα δικαστήρια της χώρας (συνολικά, συνταξιοδοτούνται 37 δικαστές και εισαγγελείς).







Σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή την περασμένη Τετάρτη, επί του άρθρου 59 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων, από τις κάλπες των Διοικητικών Ολομελειών των τριών δικαστηρίων θα προεπιλεγούν ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 11 αντιπρόεδροι και 9 αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, 4 αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας και ένας αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη των δικαστηρίων, ανεξάρτητα από το αν αποχωρούν (λόγω συνταξιοδότησης) ή όχι στις 30 Ιουνίου.







Στις 3 Ιουνίου θα συνεδριάσουν κεκλεισμένων των θυρών οι Ολομέλειες του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου για να προεπιλέξουν με μυστική ψηφοφορία τους επικρατέστερους συναδέλφους τους οι οποίοι θα καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν. Αρχικά, θα συνεδριάσει η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.







Εκεί, η πρόεδρος, η εισαγγελέας, οι αρεοπαγίτες και οι αντεισαγγελείς του δικαστηρίου θα προεπιλέξουν τους υποψήφιους συναδέλφους τους για τη θέση του προέδρου και των αντιπροέδρων. Για τη θέση του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η επιλογή θα γίνει μεταξύ των αντιπροέδρων (και αντεισαγγελέων) και των 10 αρχαιότερων στην επετηρίδα δικαστών.

Ακυρότητα

Για να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο ως προς το προτεινόμενο πρόσωπο του προέδρου του Αρείου Πάγου απαιτούνται υποχρεωτικά, επί ποινή ακυρότητας, από 3 έως 5 επιλογές, ενώ για τη θέση του εισαγγελέα απαιτούνται υποχρεωτικά 3 επιλογές. Εάν στο ψηφοδέλτιο οι επιλογές δεν είναι οι προβλεπόμενες, τότε αυτό θεωρείται άκυρο.







Για τις θέσεις των αντιπροέδρων η επιλογή θα γίνει μεταξύ των 10 αρχαιότερων στην επετηρίδα, αλλά αν οι θέσεις που πρόκειται να κενωθούν είναι πάνω από μία, στον αριθμό των υποψηφίων προς επιλογή προστίθενται οι επόμενοι 4 κατά σειρά αρχαιότητας.







Μόλις ολοκληρωθεί η μυστική ψηφοφορία για την προεπιλογή του προέδρου, οι φάκελοι με τις ψήφους δεν θα ανοιχτούν. Και αυτό γιατί θα ακολουθήσει η ψηφοφορία των μελών της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, όπου εκεί η εισαγγελέας και οι αντεισαγγελείς θα προεπιλέξουν τους επικρατέστερους για τη θέση του εισαγγελέα του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου.







Θα ακολουθήσει η καταμέτρηση των ψήφων και θα ανακοινωθούν τα ονόματα των προεπιλεγέντων στην Ολομέλεια. Σχετικό πρακτικό θα αποσταλεί στον υπουργό Δικαιοσύνης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ονόματα των προεπιλεγμένων προς προαγωγή υποψηφίων και κατά φθίνοντα αριθμό οι ψήφοι που έλαβε ο καθένας.

Στο ΣτΕ

Στο ΣτΕ η ημερομηνία σύγκλησης της Διοικητικής Ολομέλειας θα καθοριστεί μέσα στην εβδομάδα, καθώς ο πρόεδρός του Μιχάλης Πικραμένος απουσίαζε στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους. Πάντως, η ημερομηνία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του δικαστηρίου, θα οριστεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του ερχόμενου Ιουνίου. Για την κάλυψη των 4 θέσεων αντιπροέδρων στο ΣτΕ, όπως έλεγαν σύμβουλοι της Επικρατείας, οι προεπιλογές θα γίνουν σύμφωνα με την επετηρίδα, με ελάχιστες αποκλίσεις.







Η σειρά της επετηρίδας στο ΣτΕ έχει ως εξής: Βασίλης Αραβαντινός, Ολγα Ζύγουρα, Βαρβάρα Ραφτοπούλου, Κωνσταντίνα Φιλοπούλου, Δημήτριος Μακρής, Ταξιαρχία Κόμβου, Παρασκευή Μπραΐμη και Σοφία Βιτάλη.

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο η πρόεδρος Σωτηρία Ντούνη δεν έχει προσδιορίσει ακόμα την ημερομηνία σύγκλησης της Διοικητικής Ολομέλειας κατά την οποία τα μέλη του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου θα προεπιλέξουν τον συνάδελφό τους για τη θέση του αντιπροέδρου που θα κενωθεί με τη λήξη του δικαστικού έτους. Να σημειωθεί ότι στη Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαίωμα ψήφου έχουν ακόμη ο γενικός επίτροπος, ο επίτροπος και οι αντεπίτροποι.







Οπως έλεγαν δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανάμεσα στις προεπιλογές τους θα είναι ο συνάδελφός τους Γεώργιος Βοΐλης και ο επίσης σύμβουλος και εκπρόσωπος Τύπου του δικαστηρίου Δημήτριος Πέππας.

Ο τελικός λόγος

Τα προεπιλεγμένα ονόματα από τις Ολομέλειες των δικαστηρίων θα αποσταλούν από τον υπουργό Δικαιοσύνης στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, προκειμένου με τη σειρά της να διατυπώσει την άποψή της επί των προτεινόμενων ονομάτων και μαζί να γνωστοποιήσει τις ψήφους που έλαβε ο κάθε υποψήφιος προς προαγωγή δικαστικός λειτουργός. Κατόπιν αυτού, ο υπουργός Δικαιοσύνης θα κάνει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα πρόσωπα τα οποία θα προαχθούν για να καλύψουν τις θέσεις που θα κενωθούν. Στη συνέχεια, το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει τον τελικό λόγο για τους δικαστές που θα τοποθετηθούν στην κορυφή της δικαστικής πυραμίδας.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

