Γαλλία: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από σφοδρές καταιγίδες στην περιοχή Βαρ

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε την περιοχή Βαρ της Γαλλίας τη Τρίτη (20/5) με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και να αγνοείται η τύχη άλλων δύο.

Εικόνες δείχνουν πλημμυρισμένους δρόμους και αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί από τα νερά.

Τουλάχιστον 635 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Les images impressionnantes des inondations dans le Var pic.twitter.com/H9qJDaCvhm — BFMTV (@BFMTV) May 20, 2025

Η κινητοποίηση είναι μεγάλη καθώς 67 στρατιώτες έχουν κληθεί ως ενισχύσεις στις ομάδες πυροσβεστών με τις Αρχές να είναι σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού. «Σε αυτό το στάδιο, είναι πολύ νωρίς για να περιμένουμε πτώση των υδάτων» αναφέρουν οι αρχές. «Ο κίνδυνος παραμένει. Καλώ τον πληθυσμό να σεβαστεί τις οδηγίες ασφαλείας», επιμένει. Οι κάτοικοι καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους και να βρουν καταφύγιο», προσθέτουν.

