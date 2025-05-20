Με καταγωγή από την Κρήτη ο ιερέας που έσωσε τη ζωή 2χρονου αγοριού στη Λήμνο

Ένας ιερέας, ο πατέρας Νεκτάριος, έσωσε στη Λήμνο τη ζωή ενός 2χρονου παιδιού, χάρη στις γνώσεις του στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Η ψυχραιμία του αλλά και οι γνώσεις του απέτρεψαν μία τραγωδία, φέρνοντας παράλληα στο προσκήνιο τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρει limnosfm100.gr, ο πατέρας Νεκτάριος Μπουλιτσάκης, με καταγωγή από τα Χανιά και συγκεκριμένα τα Κεραμειά, είναι ιερέας στην ενορία του χωριού Κοντιάς στη Λήμνο είναι εκπαιδευμένος εθελοντής στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), του Περιφερειακού Τμήματος Ερυθρού Σταυρού Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου.

Ο πατέρας Νεκτάριος είναι, ίσως, ο μοναδικός ιερέας πανελλαδικά που έχει λάβει τέτοια εκπαίδευση, και ήταν αυτή, που έσωσε τη ζωή ενός δίχρονου παιδιού.

Πώς έγινε το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα σε παρακείμενο χωριό του Κοντιά Λήμνου. Ο ιερέας προχωρούσε στο δρόμο όταν άνοιξε απότομα η πόρτα ενός σπιτιού και μία γυναίκα πετάχτηκε, φωνάζοντας πως το παιδί δεν ανέπνεε.

Εκείνος έσπευσε στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου βρήκε το 2χρονο παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ και μετά από μερικές στιγμές, ανέκτησε τις αισθήσεις του. Ωστόσο, μέσα σε δύο-τρία λεπτά, κατέρρευσε εκ νέου. Ο πατέρας Νεκτάριος που ήταν ακόμη στον χώρο, επενέβη ξανά, με δεύτερη εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και αυτή τη φορά το παιδί ανέκτησε γρηγορότερα τις αισθήσεις του.

Στο μεταξύ, είχε κερδηθεί πολύτιμος χρόνος και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου πλέον είναι καλά στην υγεία του.

