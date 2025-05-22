Το καλοκαίρι είναι εδώ: H σωστή ρουτίνα περιποίησης για τέλεια πόδια

Η απαραίτητη περιποίηση των ποδιών για το καλοκαίρι έχει να κάνει με τη δημιουργία απλής ρουτίνας που ενισχύει την κυτταρική ανανέωση, τον φραγμό του δέρματος και αποκαθιστά την ενυδάτωση και τη λάμψη.

Κι αν πιστεύεις ότι είναι νωρίς, μην ξεχνάς ότι το δέρμα δεν επανέρχεται μέσα σε μια νύχτα, ειδικά μετά το χειμώνα, το κρύο αλλά και τη ζέστη της κεντρικής θέρμανσης.

Θέλει το χρόνο του να προσαρμοστεί και αυτό γίνεται σταδιακά με απαλή απολέπιση, ενυδάτωση και λάμψη.

Ξεκινάς πάντα με την απολέπιση

Αυτό είναι το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα για να βγάλεις τα πόδια σου από τη χειμερία νάρκη. Πριν χρησιμοποιήσεις το body scrub θα χρειαστεί να καθαρίσεις σωστά το δέρμα ώστε να απομακρύνεις ρύπους, λιπαρότητα και τυχόν υπολείμματα της εφίδρωσης που μπορεί να εμποδίσουν την απολέπιση και να την καταστήσουν λιγότερο αποτελεσματική.

Στη συνέχεια επιλέγεις ένα προϊόν με ζάχαρη στη σύνθεση του και υπέροχο άρωμα που θα μετατρέψει το μπάνιο σου σε spa αφήνοντας το δέρμα σου απαλό και ομοιόμορφο. ¨Όσο περνούν οι εβδομάδες μπορείς να χρησιμοποιείς μια πιο ελαφριά σύνθεση που θα απλώνεις στα πόδια 2-3 φορές την εβδομάδα, πάντα μέσα στο ντους.

Μην ξεχνάς τους αστραγάλους, τις φτέρνες και τα πέλματα μιας και είναι η εποχή που φοράς σανδάλια, σαγιονάρες και πέδιλα. Αν παρατηρήσεις σε σημεία όπως τα γόνατα έντονη ξηρότητα, ένα προϊόν με γλυκολικό οξύ στη σύνθεση του είναι ιδανικό. Και κάτι ακόμη: Μην το παρακάνεις με την απολέπιση και κυρίως με το έντονο και επίμονο τρίψιμο γιατί υπάρχει περίπτωση να ερεθίσεις το δέρμα.

Ρουτίνα Αποτρίχωσης

Η αποτρίχωση με κερί, το ξυραφάκι και το λέιζερ είναι οι τρεις επιλογές που έχεις. Εάν σκέφτεστε να ακολουθήσετε τη διαδρομή λέιζερ, δεν άργησες πολύ. Η τεχνολογία του λέιζερ είναι ασφαλής, εύκολη και ανώδυνη τώρα πια. Είναι όμως μακροχρόνια η διαδικασία που σημαίνει ότι υπάρχει μια κατηγορία γυναικών που παραμένουν σταθερές στην αποτρίχωση με κερί ή το ξυράφι. Όσον αφορά στο κερί θα χρειαστεί να επισκεφτείς την ειδικό.

Στην περίπτωση που ξυρίζεις τα πόδια σου μην ξεχνάς ότι απλώνεις πάντα αφρό που βοηθά το ξυράφι να γλιστρήσει πάνω από το δέρμα εύκολα χωρίς ανεπιθύμητα ατυχήματα. Η τακτική απολέπιση, πριν το ξύρισμα σε βοηθά να απαλλαγείς από την ξηρότητα, τα υπολείμματα ενώ προλαμβάνει τις τρίχες που αναπτύσσονται προς τα μέσα.

Επενδύεις σε συσκευές μασάζ

Είναι σίγουρο ότι έχεις μία τουλάχιστον συσκευή θερμότητας για τα μαλλιά στο σπίτι. Τώρα, είναι ιδανική στιγμή να επενδύσεις σε μία αντίστοιχη για τα πόδια.

Οι θεραπείες λεμφικής παροχέτευσης και μασάζ είναι ιδανικές για τη μετατόπιση των τοξινών και του νερού που μπορεί να βρίσκονται στο σώμα μετά από μήνες καθιστικής ζωής και μειωμένης κίνησης. Υπάρχουν παράλληλα κι εκείνες με μικρορεύμα που αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνη που συσφίγγει το δέρμα και καταπολεμά τις ατέλειες. Παράλληλα ανανεώνει το δέρμα, μειώνει τυχόν δισχρωμίες και χαρίζει υγιή όψη.

Πλούσια ενυδάτωση

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και λόγω της υψηλής θερμοκρασίας η εφίδρωση είναι έντονη που σημαίνει ότι το σώμα χάνει νερό και το δέρμα γίνεται ξηρό. Η σωστή και πλούσια ενυδάτωση είναι βασικό βήμα της καθημερινής ρουτίνας προσθέτοντας στο ντους ένα βαθιά ενυδατικό αφρόλουτρο που καταπραΰνει.

Στη συνέχεια εφαρμόζεις την ενυδατική σου κρέμα πάντα σε νωπό δέρμα ώστε να «κλειδώσεις» την υγρασία αποτελεσματικά. Επιλέγεις κρέμες ή λοσιόν σώματος που περιέχουν ενυδατικά συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ, τα οποία λειτουργούν σαν σφουγγάρι.

Bronzer

Υπάρχει πάντα η λύση του self tan ειδικά για εσένα που αργούν πολύ οι διακοπές σου. Η απολέπιση, και σε αυτή την περίπτωση, είναι εξαιρετικά σημαντική μιας και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και επιτρέπει στο προϊόν να εισχωρήσει χωρίς να αφήσεις χρωματικές ατέλειες κατά τόπους στα πόδια.

Από την άλλη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα κλασικά bronzer σε κρεμώδη μορφή που μπορείς να εφαρμόσεις με ένα πινέλο, λίγο πριν βγεις.

