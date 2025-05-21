Συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη με τον Συλλόγο Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ανατολικής Κρήτης

Τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη επισκέφθηκαν στο γραφείο του τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Ανατολικής Κρήτης, με σκοπό να τον ενημερώσουν για την σχεδιαζόμενη κατάργηση των υφιστάμενων φορολογικών δομών (Δ.Ο.Υ.), όπως αυτή δρομολογείται από την Α.Α.Δ.Ε. με τη λεγόμενη «κεντρικοποίηση» των υπηρεσιών.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία, όπως ανέφεραν, του μοντέλου αυτού στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη δεν είχε τα απαιτούμενα θετικά αποτελέσματα, με συνέπειες την αύξηση της γραφειοκρατίας, σημαντικές καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των φορολογικών, συμβολαιογραφικών και άλλων υποθέσεων και την απρόσωπη πλέον εξυπηρέτηση των πολιτών και επαγγελματιών (λογιστών, συμβολαιογράφων) μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η έλλειψη της δυνατότητας φυσικής παρουσίας και ενεργού διαλόγου με τις τοπικές δομές δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην άμεση επίλυση των φορολογικών θεμάτων που απασχολούν χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες.

Οι τοπικές Δ.Ο.Υ. αν και υποστελεχωμένες αποτελούν δομές με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, με γνώση των τοπικών κοινωνιών και της καθημερινότητάς τους.

Περαιτέρω, με τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις συνεχίζεται, όπως τόνισαν τα μέλη του Δ.Σ., η προσπάθεια υποβάθμισης των περιφερειών και επιπλέον οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα επιβαρυνθούν με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης τους στις κεντρικές δομές, για την επίλυση των υποθέσεών τους.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, αφού άκουσε προσεκτικά τα μέλη του Δ.Σ., εξέφρασε την στήριξή του στον αγώνα των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. για την ενίσχυση των τοπικών δομών, όπως και για την αναδιάρθρωση που προωθείται. «Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι υπέρ κάθε προσπάθειας ενίσχυσης και βελτίωσης των δομών που βρίσκονται στα όρια του και τάσσεται κατά της υποβάθμισής τους, πάντα με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και των επαγγελματιών της τοπικής μας κοινωνίας» τόνισε σχετικά ο κ. Μενεγάκης.

