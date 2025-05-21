Χιλιάδες στρουμφάκια πλημμύρισαν τη Γαλλία - Έσπασαν παγκόσμιο ρεκόρ!

Η μικρή γαλλική πόλη Λαντερνό έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας ένα ασυνήθιστο ρεκόρ Γκίνες. Συνολικά 3.076 άνθρωποι μεταμφιέστηκαν σε Στρουμφάκια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 2.762 συμμετεχόντων που είχε καταγραφεί στη Γερμανία το 2019.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε για τρίτη φορά στην πόλη, στέφθηκε φέτος με επιτυχία μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες. Η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε και από την Paramount, ενόψει της νέας ταινίας με πρωταγωνιστές τα αγαπημένα μπλε πλάσματα που αναμένεται το 2025.

Ο ίδιος ο δήμαρχος Λαντερνό συμμετείχε ντυμένος ως Στρουμφ, προσθέτοντας μια νότα χαράς στο ήδη γιορτινό κλίμα. Το γεγονός αποτέλεσε πόλο έλξης για ντόπιους και επισκέπτες, ενώ ενίσχυσε την προβολή της περιοχής σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή: newsbeast.gr

