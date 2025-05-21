Παναγιωτόπουλος: Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια με δικαίωμα έφεσης για υπόθεση revenge porn

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21 Μαϊου η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου για την τρίτη καταγγελία σε βάρος του για revenge porn.

Η δίκη μετά από αίτηση της καταγγέλλουσας πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η καταγγελία αφορούσε τη διακίνηση προσωπικών στιγμών σε μορφή βίντεο χωρίς τη συγκατάθεση της καταγγέλλουσας.

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε επιλέξει να μην παραστεί στο δικαστήριο. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι 3 χρόνια με δικαίωμα έφεσης.

