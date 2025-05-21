ΔΕΥ.01 Ιου 2026 15:45
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Παναγιωτόπουλος: Καταδικάστηκε σε τρία χρόνια με δικαίωμα έφεσης για υπόθεση revenge porn
Παναγιωτόπουλος
clock 14:00 | 21/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21 Μαϊου η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου για την τρίτη καταγγελία σε βάρος του για revenge porn. 

Η δίκη μετά από αίτηση της καταγγέλλουσας πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η καταγγελία αφορούσε τη διακίνηση προσωπικών στιγμών σε μορφή βίντεο χωρίς τη συγκατάθεση της καταγγέλλουσας.

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε επιλέξει να μην παραστεί στο δικαστήριο. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι 3 χρόνια με δικαίωμα έφεσης.

Διαβάστε επίσης 

Νίκος Γαλανός: Η τελευταία συγκλονιστική σκηνή του στη «Γη της Ελιάς»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Στάθης Παναγιωτόπουλος Δίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis