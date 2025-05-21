Νίκος Γαλανός: Η τελευταία συγκλονιστική σκηνή του στη «Γη της Ελιάς»
clock 09:00 | 21/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Νίκος Γαλανός "έφυγε" από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο. Η τελευταία του τηλεοπτική συμμετοχή ήταν στη σειρά, «Η Γη της Ελιάς», όπου ενσάρκωνε τον ρόλο του Ισίδωρου Βρεττάκου. 

Ο ηθοποιός είχε ζητήσει από τους δημιουργούς να ολοκληρώσει την πορεία του πριν τα Χριστούγεννα. Η απόφασή του, σαφώς, έγινε αποδεκτή και σεβαστή.

Σύμφωνα με το σενάριο, ο Ισίδωρος Βρεττάκος (Νίκος Γαλανός) σκόπευε να φύγει εκτάκτως για την Αμερική. Τηλεφωνεί στην κόρη του, με την οποία ήταν τσακωμένοι στα τελευταία επεισόδια, για να της πει πως την αγαπάει. Ωστόσο, εκείνη δεν απαντά στην κλήση και της αφήνει μήνυμα στον τηλεφωνητή.

