Μαρίνα Σάττι: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα, ένιωσα μία μικρή ελπίδα για επανασύνδεση και ξαφνικά πέθανε»

Η Μαρίνα Σάττι παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Vogue και αναφέρθηκε και στον πατέρα της που έχει "φύγει" από τη ζωή.

«Η λέξη που χαρακτηρίζει τη σχέση με τον πατέρα μου είναι απουσία. Μετά τον χωρισμό από τη μητέρα μου, κάναμε να μιλήσουμε χρόνια. Έμαθα να κρύβω την ευαλωτότητά μου. Όταν ήρθε ξανά στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια, λόγω του πολέμου στο Σουδάν, ένιωσα μία μικρή ελπίδα για επανασύνδεση και ξαφνικά πέθανε. Γι’ αυτό σου λέω, η ζωή παίρνει αποφάσεις χωρίς να σε ρωτήσει. Είναι απρόβλεπτη, δεν σε υπολογίζει. Ο θάνατος του πατέρα μου συνέβη την περίοδο του POP, μέσα στο φως ήρθε και το σκοτάδι. Κι εγώ προσπαθώ να συμφιλιωθώ με όλες τις φωνές μέσα στο κεφάλι μου που λέει και το νέο μου τραγούδι», εξομολογήθηκε.

