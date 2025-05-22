Europa League: «Κούπα» η Τότεναμ με... άρωμα Ελλάδας

Χρυσή σελίδα στην Ιστορία της Τότεναμ γράφτηκε απόψε, 21 Μαϊου 2025. Οι «Πετεινοί» του Λονδίνουν κατέκτησαν το Europa League επικρατώντας 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό της διοργάνωσης που έγινε στο «Σαν Μαμές» του Μπιλμπάο.Η ομάδα του Λονδίνου κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο μετά από 17 χρόνια και το πρώτο της ευρωπαϊκό έπειτα από το 1984.

Ο Μπρέναν Τζόνσον στο 42΄ πέτυχε το μοναδικό γκολ το οποίο χάρισε στην Τότεναμ τον πρώτο της μεγάλο τίτλο μετά από 34 χρόνια και το Κύπελλο Αγγλίας του 1991. Παράλληλα, πανηγύρισε τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της και πρώτο μετά από το κύπελλο UEFA του 1984.

Οι Λονδρέζοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά κενά των αντιπάλων τους. Με κύριους εκφραστές των επιθετικών ενεργειών τούς Μπρέναν Τζόνσον, Σολάνκε και Ρισάρλισον, προκάλεσαν πολλά προβλήματα χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν την μεγάλη ευκαιρία. Αντίθετα, ήταν η Γιουνάιτεντ που απείλησε πρώτη άμεσα στο 16΄ με εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Αμχμέντ Ντιαλό και διαγώνιο σουτ-ελάχιστά άουτ από το αριστερό δοκάρι του Βικάριο.

Το ματς είχε γρήγορο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να πιάσουν ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα με άμεσο ποδόσφαιρο και μακρινές μεταβιβάσεις. Κι ενώ πλησίαζε η ανάπαυλα με τα πάντα στο «μηδέν», τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν. Στο 42΄ ο Σαρ σέντραρε από αρσιτερά κι ο Τζόνσον πετάχτηκε στη πορεία της μπάλας, η οποία βρήκε στον Λουκ Σο και κατέληξε στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς ήταν συναρπαστικό και υπήρξαν στιγμές οι οποίες θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη όσων τις παρακολούθησαν. Μία από αυτές έγινε στο 62ο λεπτό όταν η Τότεναμ έβγαλε υποδειγματική αντεπίθεση και ο Ρισάρλισον έβγαλε σε θέση τετ-α-τετ τον Σολάνκε, όμως ο τελευταίος έχασε το κοντρόλ και μαζί την ευκαιρία να «κλειδώσει» το ματς.

Όμως το πιο συγκλονιστικό στιγμιότυπο που θα συνοδεύει για πάντα τον θρίαμβο των «Πετεινών» έγινε στο 68΄. Ο Βικάριο έκανε άστοχη έξοδο, ο Χόιλουντ έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στην εστία, όμως εκεί... απογειώθηκε ο Φαν ντε Φεν και με απίθανο «αεροπλανικό» απέκρουσε πάνω στη γραμμή. Η Γιουάιτεντ είχε ακόμα μία ευκαιρία με τον Γκαρνάτσο στο 74΄ και τον Βικάριο να βγάζει «τεράστια» απόκρουση, ξεχρεώνοντας για το προηγούμενο λάθος του.

Από το σημείο εκείνο, η φωτιά των «Διαβόλων» έσβησε, η Τότεναμ έλεγξε εύκολα το παιχνίδι (εξαίρεση, ακόμα μία απόκρουση του Βικάριο στο 90+7΄) και έφτασε στην ιστορική νίκη που της εξασφαλίζει μια θέση στο Champions League (League Phase) της επόμενης περιόδου.

Μεγάλη στιγμή για το club του βόρειου Λονδίνου, μεγάλη δικαίωση για τον προπονητή, Άγγελο Ποστέκογλου που είναι πλέον μέρος της «Λεωφόρου της δόξας» στo Tottenham Hotspur Stadium του Λονδίνου. Οσο για τη Γιουνάιτεντ του Ρούμπεν Αμορίμ, ολοκληρώθηκε μια θλιβερή σεζόν χωρίς τίτλο και με τη 16η θέση στην Premier League στη χειρότερη περίοδο της σύγχρονης Ιστορίας της.





Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ.



Κίτρινες: Φαν ντε Φεν, Μπισουμά, Ρισάρλισον - Ντιαλό, Ζίρκζε, Μαγκουάιρ





ΤΟΤΕΝΑΜ (Αγγελος Ποστέκογλου): Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Ουντότζι (90΄ Σπενς), Σαρ (90΄ Γκρέι), Μπισούμα, Τζόνσον (78΄ Ντάνσο), Σολάνκε, Ρισάρλισον (67΄ Σον)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ (Ρούμπεν Αμορίμ): Ονάνα, Γιόρο, Μαγκουάιρ, Σο, Μαζράουϊ (85΄ Νταλότ), Κασεμίρο, Φερνάντες, Ντόργκου (90΄ Μέινου), Ντιαλό (71΄ Γκαρνάτσο), Μάουντ, Χόιλουντ (71΄ Ζίρκζε)