ΕΚΑΣΚ: Σε 5ο τελικό θα λύσουν τις διαφορές τους “Ηράκλειο” ΟΑΑ και Ρέθυμνο

Τη ψυχή του έδωσε το "Ηράκλειο"ΟΑΑ , κάλυψε τις απουσίες των Αθανασιάδη, Μαρη και Δαγαλακη και με παίδες στην σύνθεση πήρε την νίκη με 56-54 επι του Ρεθύμνου στο "Λίντο" και ισορρόπησε την σειρά των τελικών μπάσκετ ανδρών (2-2) της ΕΚΑΣΚ. Έτσι όλα θα κριθούν στο Ρέθυμνο το Σάββατο 24 Μαΐου, όπου ο νικητής θα πανηγυρίσει τον τίτλο της ΕΚΑΣΚ και συνάμα το δικαίωμα για συμμετοχή στην National League 2.

Τα δεκάλεπτα: 14-12, 16-9, 13-19, 13-14

Διαιτητές: Χριστινακης-Σκανδαλάκης-Κατσαπρακάκης

Ηράκλειο (Πετράκης-Ρυακιωτάκης-): Αγορίτσας 1, Μακράκης, Τσαγκαράκης, Καραγιαννάκης 2, Φουκαράκης, Εκίζογλου 11(1), Σαρρής 7, Λεφής 16, Χλαπάνης 3, Μαρής, Πετράκης 4(1), Μεταξωτός 12(2).

Ρέθυμνο Cretan Kings (Κούμουλος-Νταλιάνης): Ασουμανάκης, Γιάννης, Μπορμπίδης 15(2), Βλαχάκης, Ζουμπουλάκης 8, Κατσούρρι 19(2), Ηλιάδης, Τασιούδης 6, Δουλγεράκης 4, Κυρίτση, Φωτάκης 2, Βαρδάκης.