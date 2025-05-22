Ο Ποστέκογλου έγραψε Ιστορία

Η Τότεναμ κατέκτησε το Europa League κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η νέα σεζόν θα την βρει στη League Phase του Champions League.

Παράλληλα, όμως, έγραψε Ιστορία και ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι είναι περήφανος που είναι Έλληνας.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου οδήγησε την Τότεναμ στην κορυφή της Ευρώπης και έγινε έτσι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατάφερε να πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο σε επίπεδο ανδρών.

Ευρωπαϊκό τίτλο έχει πάρει και ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, βέβαια, αλλά με την Κ19 του Ολυμπιακού όταν πριν ένα χρόνο κατέκτησε το Youth League με τον Ολυμπιακό.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό ήταν το 3ο Europa League (σ.σ πρώην Κύπελλo UEFA), που κατακτά η Τότεναμ, μετά το 1972 και το 1984. Πρώτη στη σχετική λίστα βρίσκεται η Σεβίλλη με 7 κατακτήσεις.

Η «χρυσή» βίβλος:

7 κατακτήσεις: Σεβίλλη (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

3 κατακτήσεις: Γιουβέντους (1977, 1990, 1993), Ίντερ (1991, 1994, 1998), Λίβερπουλ (1973, 1976, 2001), Ατλέτικο (2010, 2012, 2018), Τότεναμ (1972, 1984, 2025)

2 κατακτήσεις: Γκλάντμπαχ (1975, 1979), Ρεάλ (1985, 1986), Γκέτεμποργκ (1982, 1987), Πάρμα (1995, 1999), Φέγενορντ (1974, 2002), Πόρτο (2003, 2011), Τσέλσι (2013, 2019), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1980, 2022)

1 κατάκτηση: Αϊντχόφεν (1978), Ίπσουιτς (1981), Άντερλεχτ (1983), Λεβερκούζεν (1988), Νάπολι (1989), Άγιαξ (1992), Μπάγερν (1996), Σάλκε (1997), Γαλατάσαραϊ (2000), Βαλένθια (2004), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2005), Ζενίτ (2008), Σαχτάρ (2009), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2017), Βιγιαρεάλ (2021), Αταλάντα (2024)