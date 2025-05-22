Τι θα φάμε σήμερα: Σουβλάκια κοτόπουλο με λεμόνι

Υλικά

6 μπούτια κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και δέρμα

2 κ. σ. ελαιόλαδο

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ. σ. ξύσμα λεμονιού

1 κ. γλ. μαύρο πιπέρι

2 κ. γλ. αλάτι

1 κ. γλ. πάπρικα

Για τη μαρινάδα:

2 κ. σ. ελαιόλαδο

1 κ. σ. ξύσμα λεμονιού

2 κ. σ. χυμό λεμονιού

1 κ. γλ. μέλι

Από 1/2 κ. γλ. αλάτι και μαύρο πιπέρι (ή περισσότερο ανάλογα με τη γεύση)

1/4 κ. γλ. πάπρικα

Εκτέλεση

Προθερμάνετε το φούρνο σας στους 200 βαθμούς.

Σκουπίστε τα ξεπλυμένα μπούτια κοτόπουλου με χαρτί κουζίνας και κόψτε τα σε τετράγωνα κομμάτια.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατέψτε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το ξύσμα λεμονιού, το μαύρο πιπέρι, το αλάτι και την πάπρικα. Προσθέστε το κοτόπουλο για να το καλύψετε. Μπορείτε να το μαρινάρετε σκεπασμένο στο ψυγείο ή να το περάσετε κατευθείαν στα ξυλάκια και να το μαγειρέψετε.

Ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο για 25- 30 λεπτά, γυρίζοντας τα στα μισά της ώρας.

Η εσωτερική θερμοκρασία του κοτόπουλου σας θα πρέπει να είναι πάνω από 74 βαθμούς.

Αν θέλετε να τα ροδίσετε για να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα, ρυθμίστε το φούρνο σας στο γκριλ για λίγα λεπτά.

Σε ένα μικρό ποτήρι χτυπήστε καλά όλα τα συστατικά της σάλτσας. Δοκιμάστε και προσαρμόστε αν χρειάζεται. Ρίξτε την πάνω στα σουβλάκια κοτόπουλου και απολαύστε τα!

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Εύκολη αυγοσαλάτα

Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με γαρίδες