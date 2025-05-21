Ξένια Καλογεροπούλου: "Θα ήθελα να πεθάνω σαν την Άλκη Ζέη"

Η Ξένια Καλογεροπούλου βρέθηκε στο "Καλύτερα Αργά" και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε η ίδια πεθάνει, τονίζοντας πως ονειρεύεται ένα τέλος σαν αυτό της κουμπάρας της, Άλκης Ζέη.

«Με φοβίζει πάρα πολύ η ιδέα να “τελειώσω” άρρωστη σε νοσοκομείο. Κι ο Κωστής πέρασε πολύ καιρό σε νοσοκομείο μέχρι να πεθάνει, ταλαιπωρήθηκε. Αυτό με φοβίζει τρομερά. Θα ήθελα να πεθάνω σαν την κουμπάρα μου, την Άλκη Ζέη, που ήταν σχεδόν 100. Μια μέρα εκεί που την τάιζε η κόρη της, της είπε ότι δεν θέλει άλλο και πέθανε. Αν μπορούσα να πεθάνω έτσι, θα ήταν πολύ ωραίο», είπε η ηθοποιός.

