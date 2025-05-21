Παραδόθηκε ο σύντροφος της μητέρας που κατηγορείται για την κακοποίηση των δύο παιδιών

Παραδόθηκε στις αρχές ο σύντροφος της 32χρονης μητέρας στη Λάρισα της οποίας τα δύο παιδιά έχουν εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Ο σύντροφος της μητέρας, ταξιτζής στο επάγγελμα παραδόθηκε στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης (21.05.2025) στην αστυνομική διεύθυνση Λάρισας. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης μετά την κακοποίηση των παιδιών. Ο 50χρονος ταξιτζής εμφανίστηκε στην αστυνομία μαζί με τον δικηγόρο του. Τα παιδιά έχουν υποδείξει στους γιατρούς ως υπαίτιο για την κακοποίηση τον 50χρονο που παραδόθηκε σήμερα.

Μετά τα όσα σοκαριστικά είδαν οι γιατροί στα σώματα των δύο παιδιών στο νοσοκομείο Λάρισα οι αρχές άσκησαν τρεις διώξεις. Στη μητέρα που κρατείται στην ασφάλεια και θα απολογηθεί σήμερα (21.05.2025), στον βιολογικό πατέρα έπειτα από μήνυση της 32χρονης και στον σύντροφό της που παραδόθηκε σήμερα.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο είδαν στα σώματα των παιδιών καψίματα από τσιγάρα, εκτεταμένες εκδορές και δερματικές βλάβες. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η παιδίατρος στην κατάθεση της στους αστυνομικούς, η μητέρα μαζί με τα δύο ανήλικα προσήλθαν το απόγευμα της 17ης Μαΐου 2025 στα επείγοντα του Γενικού νοσοκομείου Λάρισας, καθώς όπως τους είπε η μητέρα, το κοριτσάκι της παρουσίαζε βήχα και αναπνευστική δυσχέρεια.

Κατά την εξέταση της ανήλικης διαπίστωσαν στο δέρμα της σημάδια στα χέρια και στα πόδια της, με την μητέρα να τους απαντά πως αυτά προκλήθηκαν μετά από έντονο κνησμό του παιδιού σε αυτά τα σημεία. «Κατά την κλινική εξέταση της ανήλικης διαπιστώθηκαν εκτεταμένες δερματικές βλάβες κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, κατά τόπους ελκωτικές με εκδορές και εφέλκιδες.

Μια γιατρός που εξέτασε το 5χρονο αγοράκι όμως, διαπίστωσε κάτι ακόμη πιο φρικιαστικό. «Κατά την αφαίρεση των ρούχων διαπιστώθηκαν χρωματισμοί του δέρματος με σκούρο μαρκαδόρο, σχεδόν σε όλη την έκταση των γλουτών, σε όλη την περιοχή των γεννητικών οργάνων και στα δάχτυλα των κάτω άκρων», είπε χαρακτηριστικά.

«Μου είπε το όνομα Γιάννης και μετά έκανε τη κίνηση σαν κάποιος να σβήνει τσιγάρο στο πρόσωπό του», ανέφερε μεταξύ άλλων στην κατάθεση της η παιδίατρος στο νοσοκομείο της Λάρισας που εξέτασε τα δύο ανήλικα παιδιά που είχαν υποβληθεί σε βασανισμούς καθώς τα κορμιά τους ήταν γεμάτα από σημάδια που προκλήθηκαν από καύτρες τσιγάρων.

Από την πλευρά του ο βιολογικός πατέρας των δύο ανήλικων παιδιών ισχυρίζεται ότι η πρώην σύζυγος του δεν τον άφηνε το τελευταίο επτάμηνο να βλέπει τα παιδιά, ενώ όπως λέει θα διεκδικήσει την επιμέλεια των παιδιών του. Αυτόν κατηγορεί η 32χρονη για την κακοποίηση τους.

Να σημειωθεί ότι η 32χρονη μητέρα πάντως φοβόταν μήπως ανακαλύψουν στο νοσοκομείο τα σημάδια στο κορμάκι των παιδιών. Σε ηχητικό ντοκουμέντο από μηνύματα που ανταλλάσσει με την φίλη της που την παρότρυνε να πάει τα παιδιά στο νοσοκομείο ακούγεται να λέει:

«Μ… έπρεπε να μην έρθουμε γιατί είδαν τις πληγές εδώ των παιδιών και φοβάμαι μη μου κάνουν παράπονα. Και καλέσουν Πρόνοια και τέτοια, έπρεπε να μη τα φέρουμε εδώ, εγώ φοβάμαι τέτοια πράγματα».

Το δράμα του τρίτου παιδιού στην Κύπρο

Η μητέρα των παιδιών, που έχει συλληφθεί, γίνεται γνωστό ότι έχει και ένα τρίτο παιδί, 8 ετών σήμερα, του οποίου έχει χάσει την επιμέλεια.

Το παιδί είχε διακομιστεί διασωληνωμένο με συμπτώματα ασιτίας και συνεπώς της αφαιρέθηκε η επιμέλεια, μετά από διαδικασίες που κίνησε ο πατέρας της.

Η 32χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το πρωί ενώ ο βιολογικός πατέρας την Δευτέρα.

Τα δύο παιδιά φιλοξενούνται στην Παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Λάρισας.

