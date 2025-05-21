Δήμος Αγίου Νικολάου: Υποβολή προσφοράς για την εργασία «Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα προβεί σε εκτέλεση της εργασίας «Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 32.233,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και αποτελείται από τις ακόλουθες τρείς ομάδες εργασιών:

• Ομάδα 1. Περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων αιγοπροβάτων, ποσού 11.309,00 ευρώ (με το ΦΠΑ).

• Ομάδα 2. Φύλαξη, διατροφή και διατήρηση αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική εγκατάσταση, ποσού 15.252,00 ευρώ (με το ΦΠΑ).

• Ομάδα 3. Σφαγή και διάθεση κρέατος, ποσού 5.673,00 ευρώ (με το ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την εργασία και τα έντυπα της προσφοράς από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου https://www.agiosnikolaos.gr/ ή από τη γραμματεία της τεχνικής υπηρεσίας στο κτίριο των Δημοτικών Υπηρεσιών (περιοχή Ξηρoκάμπου),

Οι προσφορές θα λαμβάνονται από τη γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας έως και τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025, έως ώρα 13:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ηράκλειο: Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται η 33χρονη που γέννησε και πέταξε σε κάδο το βρέφος

Κρήτη: Ώρες αγωνίας για 37χρονο μετά από τροχαίο με τη μηχανή του

Κρήτη - ελαιόλαδο: Στα τάρταρα η τιμή του - Δυσοίωνο το μέλλον των παραγωγών