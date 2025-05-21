ΟΦΗ- Ζερβάκη: «Η ικανότητα συνάντησε την ευκαιρία»

Η προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ κορασίδων του ΟΦΗ, Έφη Ζερβάκη, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Τα παιδία παίζει» του EOK WebRadio με τον Αργύρη Παγαρτάνη και τον Χάρη Γιαννουδάκο. Αναλυτικά είπε:

Για την πρόκριση στο Final-8 της διοργάνωσης: «Έχει σχηματιστεί μια καλή παράδοση για τις ομάδες της Κρήτης σε αγόρια και κορίτσια, όπου σε αυτή τη φάση συνήθως προκρίνονται εκείνες. Ωστόσο, εγώ προσωπικά δε θεωρώ τίποτα σίγουρο και δεδομένο. Μιλάμε για μικρές ηλικίες, για κορίτσια. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να αντιμετωπίσεις και πρέπει πάντα να είσαι προετοιμασμένος και να μην παίρνεις τίποτα χαλαρά, ούτε να υποτιμάς τους αντιπάλους σου».

Για τη διαδικασία του ταξιδιού: «Η Β’ Φάση του Πανελληνίου Κορασίδων συνέπεσε με τον τελικό του Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο, οπότε ταξίδεψε το μισό νησί κι έπρεπε εμείς να ταξιδέψουμε μέσω Χανίων. Επιστρέψαμε χωρίς καμπίνες. Καταλαβαίνετε ότι χρειαστήκαμε χρόνο να συνέλθουμε. Και μόνο η διαδικασία του ταξιδιού είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα παιδιά».

Για την απειρία των κοριτσιών από τέτοιου είδους διοργανώσεις: «Τα περισσότερα παιδιά της ομάδας είναι γεννημένα το 2010 και έχουμε και τρία κορίτσια του 2011 τα οποία συμμετέχουν αρκετά στην ομάδα. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνουν μέρος σε επίσημο πρωτάθλημα κορασίδων. Πέρυσι είχαμε φτάσει στο Final-4 της Κρήτης, όπου καταλάβαμε την 3η θέση. Φέτος πήγαμε στο Final-4 των νεανίδων και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα κορασίδων. Επειδή ακριβώς υπάρχει μια δυσκολία στο να έχεις πολλά παιχνίδια και να αντιμετωπίζεις τέτοιες καταστάσεις, με ταξίδια, άγνωστες ομάδες, άγνωστο περιβάλλον, τα δύο τελευταία χρόνια πήραμε μέρος σε τουρνουά στην Αθήνα και την Πάτρα, πράγμα που μας έδωσε κάποια εμπειρία σχετικά με το πώς είναι να παίζεις εκτός Κρήτης, με άγνωστους αντιπάλους. Μας έκανε πάρα πολύ καλό».

Για το scouting σε μια τέτοια διοργάνωση: «Το scouting είναι δύσκολη διαδικασία. Ουσιαστικά πας μέρα με τη μέρα, βλέποντας κάθε μέρα ξεχωριστά. Έτσι προσπαθείς να συλλέγεις πληροφορίες και να βλέπεις τον αντίπαλο, μέσα από τα live streaming».

Για τους στόχους στην τελική φάση: «Η ικανότητα συνάντησε την ευκαιρία. Πρέπει να σου δοθεί η ευκαιρία για να δείξεις κάποια πράγματα. Εμείς δε μιλάμε για στόχους. Αυτό που θέλω απ’ την ομάδα μου είναι να δείξει ένα καλό πρόσωπο, να παίξει καλό μπάσκετ, να είμαστε αξιόμαχες και ανταγωνιστικές. Νομίζω πως το κρίσιμο για κάθε ομάδα είναι να περάσει τη φάση των ομίλων. Εγώ είπα στα παιδιά και τους γονείς απ’ την αρχή της χρονιάς ότι δε θέλω να μιλάμε ούτε καν για πρωτάθλημα. Θέλω να κρατάμε χαμηλά το κεφάλι, με δουλειά και υπομονή και ό,τι βγει. Θα προσπαθήσουμε να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Τα κορίτσια τώρα έχουν εξετάσεις, αλλά ισχύει για όλα τα παιδιά αυτό. Εμείς θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικές, να δείξουμε το στυλ μπάσκετ που μας αρέσει να παίζουμε, όσα παιδιά διαθέτουν ταλέντο να το αναδείξουν και να περάσουμε όμορφα».

Για τη δυσκολία σε αυτές τις ηλικίες του να μείνουν τα παιδιά στο μπάσκετ: «Σίγουρα η μετάβαση απ’ το γυμνάσιο στο λύκειο είναι ένα κρίσιμο σημείο, όπου πολλά παιδιά σταματούν τον αθλητισμό. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις του σχολείου και αν δεν υπάρχει ανάλογο κίνητρο, εσωτερικό και εξωτερικό, τα παιδιά σταματούν. Προσπαθούμε αυτό να το καταπολεμήσουμε κάνοντας μια δουλειά όπου, πριν φτάσουν σε αυτό το κρίσιμο σημείο τα παιδιά, θα έχουν αποκτήσει το εσωτερικό κίνητρο, έτσι ώστε να το ξεπεράσουν μόνα τους. Πρέπει να το “χτίσεις” σιγά-σιγά από πριν, οπότε σε εκείνη τη φάση να κάνει την επιλογή του το παιδί και να μείνει στον αθλητισμό. Αυτό θέλει πάρα πολλή δουλειά από πριν. Είναι πολύ δύσκολο στην επαρχία να δημιουργήσεις τα κίνητρα και ομάδες που θα έχουν στόχους».