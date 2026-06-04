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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα: Ο 86χρονος πυροβόλησε τον αδελφό του και μετά τηλεφώνησε στο 100
όπλο
clock 19:32 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τη ζωη του από πυροβολισμό έχασε 82χρονος στα Τρίκαλα. Είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ωστόσο υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε στην πιλοτή οικοδομής όπου διέμεναν δύο αδέλφια. Ο 86χρονος αδελφός του κάλεσε στην αστυνομία και είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε, καθώς το καθάριζε.

Στην ασφάλεια Τρικάλων, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη και κρατείται, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Τα δύο αδέλφια φέρονται να είχαν χρόνιες διαφορές, ενώ κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για συχνούς καβγάδες μεταξύ τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 82χρονος. 

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