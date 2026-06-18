Συνεχίζεται δυναμικά το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ' Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου

Με τέχνη, πολιτισμό, ρυθμό, χρώμα, δημιουργία και ψυχαγωγία συνεχίζει να πλημμυρίζει κάθε γωνιά του Δήμου Ηρακλείου, το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ' Οδόν», μέσα από 125 εκδηλώσεις, 10 εκθέσεις, παράλληλες δράσεις, εκατοντάδες καλλιτέχνες σε 69 σημεία, 32 στην πόλη και 37 στην περιφέρεια. Πλήθος κόσμου συμμετέχει καθημερινά και δωρεάν σε αυτό το μεγάλο πολιτιστικό αντάμωμα, στις πλατείες, τα πάρκα τους πεζόδρομους, τις γειτονιές του Ηρακλείου και τα χωριά, απολαμβάνοντας ένα πλούσιο πολυθεματικό πρόγραμμα.

Πλούσιες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ' Οδόν» και την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο ιστορικός περίπατος στο Ηράκλειο των Αλεξίου στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και ιστορικό κέντρο Ηρακλείου, στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη η ξενάγηση στην έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας και το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου η πολυπολιτισμική γιορτή από την Ομάδα Εκμάθησης Ελληνικών σε αλλοδαπούς. Το απόγευμα το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου νεανικά συγκροτήματα της πόλης δίνουν τον δικό τους ρυθμό στο φεστιβάλ όπως τους The Dead Rats, Artistic Spectrum και The Motiff. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου τις «Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου», Ειρήνη Γαλλή, «Αναζητώντας την εικόνα της γυναίκας στις Γαλάζιες Κυρίες». Στο Πάρκο Γεωργιάδη το «Εργαστήριο ιδεών» από το σύλλογο Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών Ηρακλείου και την Πόπη Φασουλάκη.



Επίσης στην Πλατεία Αγίας Αικατερίνης το μουσικόφιλο κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει συναυλία «Όταν η Αγάπη γίνεται τραγούδι» από τη Χορωδία «Αγγέλων Ωδή» του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου και τη συναυλία με τον Χάρη Φασουλά. Στην Πλατεία Αγίου Τίτου την παραδοσιακή μουσικοχορευτική παράσταση: «Ρίζες του Πόντου», τη συναυλία με την Παιδική και Νεανική Χορωδία της Π.Ε. Ηρακλείου με τη Λένα Χατζηγεωργίου στην καλλιτεχνική διεύθυνση και στο πιάνο τον Νίκο Κοκκίνη και τη συναυλία «Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο φως και θάλασσα με τους ΜΩ & ΡΕΩ». Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας με τη συναυλία «Tα τρία αγαθά της γης, σίτος, οίνος, έλαιον» από τους συμμετέχοντες του προγράμματος «Η Τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση – Η Μουσική στην Κοινότητα».

Το πρόγραμμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη



12:00 «Δημιούργησε το δικό σου μικρό βιβλίο!» (Zine-making Workshop)



Ένα δημιουργικό εργαστήριο όπου τα παιδιά θα γνωρίσουν τι είναι ένα «μικρό βιβλίο» (zine) – ένα χειροποίητο βιβλιαράκι με εικόνες, σκέψεις, ιστορίες και ιδέες. Στη συνέχεια θα φτιάξουν το δικό τους μικρό βιβλίο, χρησιμοποιώντας απλές τεχνικές διπλώματος χαρτιού, ζωγραφικής και σύντομων ιστοριών. Με αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύψουν πώς γεννιέται ένα βιβλίο και θα γίνουν για λίγο μικροί συγγραφείς και εικονογράφοι. Στο τέλος, κάθε παιδί θα πάρει μαζί του το προσωπικό του βιβλιαράκι – ένα μοναδικό αναμνηστικό που δημιούργησε μόνο του.



Επιμέλεια δράσης: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη



Διάρκεια: 60 λεπτά, Για παιδιά από 7-12 ετών



Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. Δηλώσεις συμμετοχής: 10:00 -14:00, 2813409705

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου



14:00 «Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»



Δημήτρης Σφακιανάκης: «Ο Άλλος που δε γνωρίσαμε: οι Πέρσες του ΑΜΗ. Μια ματιά στη σασανιδική σφραγιδογλυφία της Συλλογής Γιαμαλάκη»







Πάρκο Γεωργιάδη



18:00 Βιβλία πάνω στη Σκηνή - Διαδραστικό θεατρικό αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας



Η Ευαγγελία Ορφανουδάκη επιλέγει αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και με τη βοήθεια του κοινού τα δραματοποιεί σε επιτόπιο παιχνίδι ρόλων όπου όλοι, μικροί και μεγάλοι, μπορούν να συμμετάσχουν! Το κείμενο σπουδαίων λογοτεχνών γίνεται προφορική αφήγηση και παιχνίδι για όλη την οικογένεια! «Παίζουμε με τα Βιβλία τη δική μας Ιστορία!», όπως λέει και το ομώνυμο εισαγωγικό τραγούδι της δράσης. Βιβλίο / Αφιέρωμα: «Λόγια της Πλώρης» του Ανδρέα Καρκαβίτσα Ηλικίες: 3 - 103 ετών. Επιμέλεια - Αφήγηση - Δραματοποίηση: Ευαγγελία Ορφανουδάκη





Πλατεία Αγίου Τίτου



20:00 «Street Opera»



Η παράσταση «Street Opera» είναι μια μουσική περιπλάνηση στον κόσμο της όπερας, σχεδιασμένη για ανοιχτούς δημόσιους χώρους και φεστιβάλ δρόμου. Δύο σοπράνο ερμηνεύουν αγαπημένες άριες από το διεθνές ρεπερτόριο, μεταφέροντας τη μαγεία της όπερας έξω από τις αίθουσες και μέσα στον παλμό της πόλης. Αγαπημένα και αναγνωρίσιμα θέματα από τον κόσμο της όπερας, από την Κάρμεν του G. Bizet, τη Βαρκαρόλα του J. Offenbach, μέχρι το ανάλαφρο Duetto buffo di due gatti (To ντουέτο των γάτων) του G. Rossini, μεταφέρουν τους θεατές, μυημένους και αμύητους, στον συναρπαστικό κόσμο του λυρικού θεάτρου, με φρεσκάδα, χιούμορ, αλλά και την αμεσότητα της επικοινωνίας που χαρίζει ένα Φεστιβάλ Δρόμου.



Βασιλίνα Αρβανιτίδου-Ουσαντζοπούλου (υψίφωνος), Ιουλία Νικίτινα (υψίφωνος), Ευγενία Ψαρουδάκη (πιάνο)

21:00 Συναυλία: «Rosemary and thyme» με τον Μουσικό Σύλλογο «Απόλλων»



Το χορωδιακό σύνολο Apollo Voice Ensemble παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με επιλογές τραγουδιών από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα. Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εαρινή συναυλιακή περίοδο, ερμηνεύουν με καλοκαιρινή διάθεση επιλογές από το χώρο του λυρικού ρεπερτορίου και του μιούζικαλ, μαζί με κέλτικες και ελληνικές μελωδίες. Από τον Λεονταρίτη στον Μότσαρτ και τον Βέρντι, ως τα τραγούδια του Μεσαίωνα, των Κελτών και αγαπημένων Ελλήνων συνθετών.



Χορωδιακό Σύνολο Apollo Voice Ensemble



Διεύθυνση χορωδίας: Μάνος Παναγιωτάκης



Πιάνο: Έλενα Περισυνάκη

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης



19:00 "Από τη Στεία ως τα Χανιά ούλη η Κρήτη αξίζει...!" με τη Μικτή Παραδοσιακή Χορωδία "Καστρωδούντες"



Στη μουσική αυτή εκδήλωση παρουσιάζονται τραγούδια από τους τέσσερις Νομούς της Κρήτης, τα οποία αποδίδονται με πρωτότυπο και πειραματικό τρόπο σε μονοφωνική χορωδιακή εκτέλεση από τα περίπου 60 μέλη της Χορωδίας. Συμπράττει η Δημοτική Παραδοσιακή Χορωδία Ανωγείων. Την εκδήλωση πλαισιώνουν αποκλειστικά κρητικά και ελληνικά παραδοσιακά όργανα.



Επιμέλεια - διδασκαλία - διεύθυνση: Θάνος Α. Γιακουμάκης



Κείμενα - παρουσίαση τραγουδιών: Κική Αργυρίου

20:00 Παρουσίαση Χορευτικών Τμημάτων της Σχολής Παραδοσιακών Χορών «Κρήτωρες»



Η Σχολή Παραδοσιακών Χορών «Κρήτωρες» παρουσιάζει κρητικούς χορούς με τη συμμετοχή τμημάτων νηπίων, παίδων και ενηλίκων της σχολής. Οι συμμετέχοντες, πλαισιωμένοι από παραδοσιακές κρητικές ενδυμασίες, με μουσική και χορούς του τόπου μας, συμβάλλουν στην ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού.



Χοροδιδάσκαλος: Ζερβός Κωνσταντίνος του Ηρακλή



Ζερβός Κωνσταντίνος του Μιχαήλ (λύρα)



Φρουδάκης Κώστας (λαούτο)



Αποστολάκης Γιάννης (λαούτο)

Βασιλική Αγίου Μάρκου



20:00 «Άκου το ρυθμό της πόλης», DJ SET με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Heraklion Web Radio



Heraklion Web Radio - Δημοτικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Ηρακλείου.



Ένας ραδιοφωνικός σταθμός με πολλή μουσική, φρέσκια διάθεση, ανοιχτό στους πολίτες, πολυφωνικό, χωρίς προκαταλήψεις. Σκοπός του Δημοτικού Διαδικτυακού Ραδιοφώνου Ηρακλείου είναι η προβολή του τόπου μας. Ένα πολιτιστικό ραδιόφωνο με ποιοτική μουσική που λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς σκοπιμότητες. Ένα website που προβάλει το Ηράκλειο, τον εθελοντισμό, τον πολιτισμό και την παιδεία.



Οι συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί είναι εθελοντές.



Εκπομπές, Podcasts, Μουσική



Ακούστε μας ζωντανά ΕΔΩ: https://heraklionwebradio.gr/

Πλατεία Ελευθερίας



21:15 «Οι ελεύθεροι κι ωραίοι» - Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή, από το Σύνολο Νυκτών & Τοξοτών Οργάνων Κρήτης



Αφιέρωμα στον μεγάλο, ευαίσθητο και αγαπημένο μας Έλληνα συνθέτη που τα τραγούδια του θα μείνουν ανεξίτηλα στο χρόνο και πάντα θα ζωγραφίζουν με ένα μαγικό τρόπο τις όμορφες πλευρές της Ελλάδος. Τις αναμνήσεις και τις παρέες στις αυλές, στις ταβέρνες, στα μπαλκόνια των σπιτιών που μυρίζουν δειλά το άρωμα του γιασεμιού και της πασχαλιάς όταν μπαίνει ο Μάης... Στην παράσταση ακούγονται αρκετά από τα πιο όμορφα τραγούδια του, ενώ το κοινό θα παρακολουθήσει και μικρές πτυχές καθώς και γεγονότα από τη ζωή του, όπως τα διηγούνται συνεργάτες, φίλοι και η σύζυγος του συνθέτη.



Επιμέλεια - Διεύθυνση Συνόλου: Μιχάλης Μαρακομιχελάκης

Συνεχίζονται οι παράλληλες δράσεις

Πλατεία Ελευθερίας



Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου



Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν. Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών.



Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου



«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες



Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη



Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.



Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες.



Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο. Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου.Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ. Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο. Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές. Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 - 22:00

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20



Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»



Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα, στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση. Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις. Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο.



Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 - Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λάκκος



Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»



Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά. Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της.



Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)



Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»



Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους. Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία. Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας, μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου. Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.



Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 - Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Πάρκο Γεωργιάδη



Έκθεση χειροτεχνών: Η Έκθεση Χειροτεχνών σας περιμένει καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Χειροτέχνες της πόλης, μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και μας προσκαλούν σε ανοιχτά εργαστήρια υφαντικής, μακραμέ, ζωγραφικής, κ.α.



Μην τους χάσετε!



Διάρκεια Έκθεσης: Τρίτη 16 - Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης



Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου. Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές!



Διάρκεια: από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026



Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 09:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00, Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο 09:00 - 14:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου



«Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»



Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο τρίστρατο των ταξιδιών της μνήμης και της αφήγησης έχει από καιρό ετοιμαστεί για τους νέους διαλόγους. Εφηρμοσμένοι διάλογοι, μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων. Συνάντηση που αποβλέπει στην κατανόηση, τη σύγκριση των αναπαραστάσεων, στη διατύπωση απόψεων ως προς τα νοήματα που κάθε έκθεμα του Μουσείου περικλείει και κάθε αρχαιολόγος – από τότε που το Μουσείο θεμελιώθηκε – εκπροσωπεί. Εφηρμοσμένοι διάλογοι που συγκλίνουν ως προς την έμφαση στη διαχρονία της αξίας των εκθεμάτων όχι μόνο ως τέχνη, ιστορία, τεχνική, πολιτισμός αλλά και ως μικρές σταγόνες ανακούφισης από μία καθημερινότητα που συχνά μας πνίγει. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μέσω ξεναγήσεων από αρχαιολόγους του Μουσείου κάποιες μικρές ιστορίες αντικειμένων, τα οποία πολλές φορές παραμένουν στη σκιά των εμβληματικών έργων τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναμένοντας και τη δική τους ξεχωριστή προβολή! Ελάτε λοιπόν! Η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική.

Πρόγραμμα:



Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 19:00



Ειρήνη Γαλλή «Αναζητώντας την εικόνα της γυναίκας στις Γαλάζιες Κυρίες»



Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 14:00



Δημήτρης Σφακιανάκης: «Ο Άλλος που δε γνωρίσαμε: οι Πέρσες του ΑΜΗ. Μια ματιά στη σασανιδική σφραγιδογλυφία της Συλλογής Γιαμαλάκη»



Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στις 20:00



Δημήτρης Μυλωνάς: «Μουσική, μουσικοί και μουσικά όργανα» (στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής)



Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στις 11:00



Κλεάνθης Σιδηρόπουλος: «Μια ιστορία αρχαιοκαπηλίας γλυπτών από τη Γόρτυνα»



Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 18:00



Κατερίνα Αθανασάκη: «Τρεις μικρές ιστορίες για τη Θεά των Όφεων»



Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 18.00



Παρασκευή Σταματάκη: «Ένα μινωικό καπνιστήρι και η μελισσοκομία στη μινωική Κρήτη»



Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 11.00



Γεωργία Φλούδα: «Η θάλασσα και το ταξίδι στη μινωική Κρήτη»

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