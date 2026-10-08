Άδωνις: «Δεν υπάρχει γενοκτονία στην Παλαιστίνη – Η Χαμάς χρησιμοποιεί τους πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες»

Αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά και όσων απουσίασαν από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας άφησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του το βράδυ της Τετάρτης (7/10) στην εκπομπή "Πίσω από τις Γραμμές" του Action24.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη Γάζα διατυπώνοντας ξανά την άποψη πως... «δεν υπάρχει γενοκτονία», προκαλώντας αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για τον πόλεμο στη Γάζα και τη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει γενοκτονία στην Παλαιστίνη».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί άμαχοι στη Γάζα, αποδίδοντας τον μεγάλο αριθμό θυμάτων, κατά την άποψή του, στη χρήση πολιτών ως «ανθρώπινων ασπίδων» από τη Χαμάς.

Αναφερόμενος στα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ότι οι σχετικές συζητήσεις συνεχίζονται εδώ και έναν χρόνο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

«Ο λαός μας έχει μια παροιμία: "από λάδι πολύ, από τηγανίτα τίποτα’’ κόμμα Σαμαρά ακούω κανέναν χρόνο, ε κάποια στιγμή θα καταντήσει ανέκδοτο. Αν είναι να κάνει κόμμα θα το κάνει, μιλάμε για ένα κόμμα που δεν υπάρχει», ανέφερε. Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε και για τις απουσίες από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της ΝΔ, αφήνοντας αιχμές για τα στελέχη που δεν έδωσαν το παρών. "Όταν σε καλεί η παράταξη στα γενέθλιά της πρέπει να έχεις κάτι σοβαρό για να μην είσαι εκεί".

Διαβάστε επίσης

Γεωργιάδης για ιατρεία μακροζωίας: «Γιατί δεν το έλυσα; Ε, δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος!»

Μελέτη: Τι απαντά η ευρωβουλευτής ΝΔ μετά το σάλο από τη δήλωσή της για "εκβιαζόμενους εργοδότες"