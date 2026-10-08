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ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη ΙΧ με παράτυπους μετανάστες από Σέρρες έως Θεσσαλονίκη - Ο οδηγός το έσκασε πεζός (βίντεο)

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΝΥΧΤΑ
clock 13:19 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Καταδίωξη που ξεκίνησε από τις Σέρρες και ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, όταν ο οδηγός ΙΧ με βουλγαρικές πινακίδες δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το μαύρο Peugeot στις Σέρρες, όμως ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και άρχισε να κινείται προς τη Θεσσαλονίκη, με περιπολικά να τον καταδιώκουν.

θΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

Η καταδίωξη συνεχίστηκε για 70 χιλιόμετρα, μέχρι το όχημα να ακινητοποιηθεί στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδιουπόλεως, αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο οδηγός διέφυγε... πεζός

Στο εσωτερικό του ΙΧ εντοπίστηκαν επτά παράτυποι μετανάστες, ενώ ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα και να διαφύγει πεζός.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός παραβίασε επανειλημμένα τον ΚΟΚ.

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