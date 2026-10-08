Καμπούρης: «Έχασα όλα τα επιδόματα, με έκανε “μπαλάκι”», λέει η γυναίκα που αποκάλυψε το κύκλωμα

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με πρωταγωνιστές τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, φέρνει στο «φως» η γυναίκα, η οποία με την καταγγελία της οδήγησε στο ξεσκέπασμα του κυκλώματος.

Η αποκάλυψη της δράσης τους ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας πρώην εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι το κύκλωμα δήλωνε ψευδώς ότι της κατέβαλλε υπέρογκα ποσά τα οποία η ίδια δεν είχε λάβει ποτέ.

«Η ιστορία μου ξεκίνησε το φορολογικό έτος 2023, όταν είδα τη φορολογική μου δήλωση ότι ήτανε 19.500 ευρώ», ανέφερε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» η πρώην εργαζόμενη του κατηγορουμένου.

Όπως λέει, «ξεκίνησα να εργάζομαι το 2021. Όταν είχα μιλήσει με τον κ. Καμπούρη, μου είχε προτείνει να δουλεύω μαζί του για να είμαι μαζί του και να παίρνω 600 ευρώ χωρίς δώρα Χριστουγέννων, χωρίς δώρο Πάσχα και χωρίς επιδόματα αδείας».

«Συνέχισα να δουλεύω και ήταν εργοδότης μου ο κ. Καμπούρης, όπου το 2024, όταν έπρεπε να κάνω τη φορολογική μου δήλωση για το 2023, ο λογιστής μου μού είπε ότι μου είχε δηλώσει 19.500 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι έχει τεράστια απόσταση αυτό από τα λεφτά που έπαιρνα εγώ, γιατί ήταν 7.200 το χρόνο. Έχασα όλα τα επιδόματά μου» τονίζει και συνεχίζει:

«Τον ενόχλησα πολλές φορές. Με έκανε “μπαλάκι” στον λογιστή. Ο λογιστής με έκανε “μπαλάκι” στη σύζυγό του. Η σύζυγός του μου έλεγε θα τον δω. Μετά με έκανε πάλι μπαλάκι στον Φίλιππο Καμπούρη. Κοινώς, ήμουνα το “μπαλάκι” τους για δύο μήνες. Είχα κάνει όλες τις προσπάθειες και εγγράφως και τηλεφωνικώς για να μου διορθώσει το ποσό αυτό. Δεν με ενδιέφερε να φτάσω σε αυτό το σημείο, με την έννοια ότι εγώ ήθελα να παίρνω τα επιδόματά μου για να ζήσω τα παιδιά μου. Αφού εξάντλησα ό,τι είχα και δεν είχα, τότε κινηθήκαμε νομικά».

Χθες, Τετάρτη, ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Ο ίδιος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και άλλα τέσσερα κακουργήματα, όπως απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μαζί του διώκονται 10 ακόμη άτομα, ανάμεσα στα οποία η σύζυγός του, λογιστές και αχυράνθρωποι.

Η συνολική ζημία για τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ ανέρχεται στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν εκδοθεί εικονικά τιμολόγια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Φίλιππος Καμπούρης δηλώνει κατηγορηματικά αθώος, κάνοντας λόγο για πολιτική σκευωρία.

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