Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης: Αγιασμός στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής (εικόνες)

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος τέλεσε το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026 τον Αγιασμό στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου εκπαιδευτικού έτους 2026–2027.

Ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε τον αναγωγικό χαρακτήρα της ψαλτικής τέχνης, η οποία ανυψώνει τον άνθρωπο προς τον Θεό και αγγίζει τόσο εκείνους που μετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας όσο και όσους βρίσκονται μακριά από αυτήν. Συνεχάρη θερμά τους καθηγητές της Σχολής για την άοκνη προσπάθεια και το άρτιο αποτέλεσμα του έργου τους, όπως αυτό αναδείχθηκε και κατά την πρόσφατη παρουσίαση του εκκλησιαστικού Ορατορίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου.

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Ιδιαίτερη χαρά εξέφρασε για την παρουσία μαθητών μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι αποτελούν το νέο φυτώριο των μελλοντικών διακονητών των ιερών αναλογίων. Ανακαλώντας προσωπικά βιώματα από την παιδική του ηλικία στο ιερό ψαλτήριο, τόνισε τη σημασία της ενεργού παρουσίας των μαθητών στο αναλόγιο, όπου η μουσική γνώση συνδέεται με τη λειτουργική πράξη.

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Τον λόγο έλαβαν επίσης ο κ. Μιχαήλ Στρουμπάκης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Σχολής, και ο κ. Αντώνιος Πλαίτης, Διευθυντής της Σχολής, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον Σεβασμιώτατο για την παρουσία και την πατρική του μέριμνα. Αναφέρθηκαν στο έργο και στους σκοπούς της Σχολής, επισημαίνοντας ότι κεντρικός προσανατολισμός της είναι η κατάρτιση και η προετοιμασία ιεροψαλτών για τη διακονία των αναλογίων.

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